國票金魏啟林：利空環伺 穩健因應

國票金控27日舉行股東常會，順利通過盈餘分配案，配發每股現金股利0.65元，及股票股利0.50元，合計破1元的1.15元，國票金董事長魏啟林強調，去年每股稅後盈餘1.30元，創近年來獲利新高，今年以來面對國內外諸多利空衝擊，全力穩健經營因應，期創造實質經營成果。

魏啟林指出，2021年國票金稅後淨利38.84億元，每股稅後盈餘（EPS）1.30元，創近年來獲利新高，面對疫情衝擊，影響企業營運動能的大環境，仍全力盡到對股東的責任。

魏啟林表示，今年第一季受到美國聯準會（Fed）及台灣央行均升息1碼（0.25個百分點）的影響，帶動市場利率快速彈升，且國際上俄烏戰事未平，加上國內疫情快速升溫，引發股市震盪更劇烈，不利該公司核心業務的票券及證券之經營，但面對整體經營環境挑戰，全體員工仍戮力以赴，落實穩健經營方向，將以實質的經營成果，回饋所有股東。

國票金股東會順利通過盈餘分配案，將配發每股現金0.65元、股票0.50元，合計1.15元。同時照案通過盈餘轉增資發行新股1.499億股，並照案通過包括配合主管機關推動視訊股東會，在章程中明訂股東會開會時得以視訊會議或其他經經濟部公告的方式修訂「公司章程」案等。

此外，聯邦銀行27日也舉行股東常會，通過承認2021年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，並決議配發特別股股息每股2.4元，普通股每股配發現金股利0.15元及股票股利0.885元、合計配發1.035元，創近年來新高，及提撥29.16億元辦理盈餘轉增資發行新股等議案。