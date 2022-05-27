日盛金大股東釋股 富邦金擬持續買進

富邦金控表示，自2021年4月26日起即持續自公開市場以市價買進日盛金控普通股，朝整併方向前進，因此，不排除此次可能買進關係人CTL賣出之日盛金控普通股。

由於日盛金控之大股東香港商建群有限公司Capital Target Limited（CTL）從2022年5月24日公告內部人持股轉讓事前申報，將自2022年5月27日至2022年6月26日以鉅額逐筆方式出售其日盛金持股，這部分股權是否有富邦金控買入？富邦金說，不排除上述可能。

富邦金控表示，主管機關核准之前即核准富邦金控可以在低於日盛金控普通股股權20％以內，在公開市場買進日盛金控普通股，截至2022年5月23日富邦金持有日盛金控普通股股權有58.93％計，目前尚餘15％左右。

由於CTL是以鉅額逐筆方式，在市場上出售，市場上所有買家都有機會參與，出價格高者則優先成交。富邦金表示，目前正致力推動與日盛金控之合併案，因此自2021年4月26日起即持續自公開市場以市價買進日盛金控普通股，所以，不排除此次可能買進關係人CTL所賣出之日盛金控普通股。

富邦金控表示，期盼能夠早日完成購併日盛金，未來將積極維護客戶與員工權益整合，發揮營運綜效，深化多元金融服務，進而發揮金融產業整併之價值與綜效，希望可成就「金金併」指標典範。