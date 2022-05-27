新光金李增昌為股價抱屈 2026後可增配息

新光金27日召開股東會，股東聚焦股利配發太少、俄債曝險、去年罰鍰過高、防疫險理賠等議題。新光金代董事長李增昌坦言，新光金淨值達18塊多，但股價只有8.9元，「股價真的太委曲」，不過，他認為，2026年後與IFRS17接軌後，人壽盈餘上繳金控的金額就可增加，配息會更多。新光金總經理吳欣儒也釋利多，她指出，為增加員工向心力，未來調薪幅度會「符合社會期待」。

新光金股東會通過2021年盈餘分配案，分派普通股現金股利62億元，每股配發0.43元，若依照27日盤中股價8.95元來看，現金殖利率達4.8％。

李增昌指出，目前配息無法拉高主要考量公司要保留一定現金流量，因為為接軌IFRS17，金管會要求壽險公司要有足夠資本，所以新光人壽上繳盈餘的機會不大，子公司主要由新光銀、證券上繳盈餘較多，未來2026年接軌後後人壽上繳金控可以變多，配息也可望增加。

李增昌表示，自己對新光金很有信心，他自己手中新光持股很多，他相信新壽接軌IFRS17後可上繳盈餘就可增加，金控三大引擎可全開，股息會比現在好很多，至於股價是由市場決定，雖低目前股價委曲但金控還是會努力創造獲利新高，帶動股價創高。

新光金總經理吳欣儒則針對股東關心的內控制度表示，公司希望從基層員工到副總要高層都可分享經營成果，內控機制上希望同仁也可跟公司反應從第一線查核做起，相信也可減少罰鍰、回饋到大家的薪資，希望「負面新聞少一點，正面新聞多一點」為了增加員工向心力，她表示，「未來員工調薪會符合社會期待」。

股東也擔心俄烏戰爭下，新光金對俄債的損失。新光金獨董、審計委員會召集人許永明指出，目前已提存預期信用損失31.6億新台幣，新光金在俄債曝險相較其他金控的確較高，今年會有四次俄羅斯公債付息，目前前三次繳息都有依約付息美元計價，第四次付息會在六月，「樂觀看待」。

關於公司合併案，許永明指出，想讓公司成長，除了財、業務自體擴大，合併也是一個選項，所以公司也不斷找可能合併機會，這是快速成長途徑之一。

至於防疫保單理賠，李增昌指出，新壽在防疫險保單承保只有一萬多張，預估理賠最多三千萬元左右。

李增昌也指出，2022年新光金以「數位創新、永續傳承」為策略主軸，他特別點出公司二大成果，一、數位轉型上，金控總經理吳欣儒的領導下，數位化小組成立好幾年了，銀行線上貸款、信用卡都已數位化、數位作業比例提高，元富、人壽也都數位化，新光金可說在數位化走在前段班，二、去年新光金獲選為道瓊永續指數（DJSI）成份股，該指數全球才納入300檔左右、台灣只有23家獲選，代表沒有一定程度無法納入。

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