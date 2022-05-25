富邦金攜產官學 探討決勝ESG

富邦金控25日攜手商業周刊以「決勝ESG 扎根新戰略」為主題，舉辦「2022全球風險分析前瞻論壇」，集結產官學界重要領袖，從全球風險出發，到台灣首份針對國內企業進行的TCFD調查報告，洞察氣候變遷帶來的風險，並揭露商業行為對自然生態的影響及相應的改善措施。

參與論壇的包括經濟部執行秘書莊銘池、中華民國永續發展協會秘書長莫冬立、台大風險中心主任周桂田、波士頓顧問公司（BCG）董事總經理陳美融、永豐餘投資控股董事長劉慧瑾、寶晶能源公司董事長蔡佳晉、富邦金控副總徐偉傑、台北富邦銀行執行副總陳弘儒、富邦產險資深副總林國鈺等產、官、學界重要領袖。

富邦金控董事長蔡明興表示，ESG一直是富邦金控重要發展方向，對內落實ESG理念、對外發揮影響力，在金融面與非金融面攜手企業夥伴、供應商、客戶、員工及社會大眾一同邁向綠色永續，是富邦金控自2015年以來的目標，期盼富邦能積極扮演永續領航者的角色。

富邦金控亦於2021年重新擘劃ESG四大策略─低碳、數位、激勵、影響，並發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫，以實際作為落實永續，今年更積極加入國際永續組織與倡議，成為碳核算金融聯盟（PCAF）及亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）會員，並申請加入以及RE100，同時富邦金控也是全台唯二加入世界經濟論壇的企業，引領台灣奔向淨零未來。

富邦金控風控處處長徐偉傑代表致詞表示，富邦金控希望扮演綠色金融領航者的角色，透過金融市場的力量，積極支持企業低碳轉型、帶動責任投資風氣、幫助潔淨能源發展，以創造永續正向的世界為願景，引導投資人及企業重視永續發展，發揮金融業正向影響力。