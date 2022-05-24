兆豐銀攜Avaloq 進軍私人銀行業務

兆豐銀行24日宣布，在私人銀行業務推展上，已和在全球有150家合作銀行的日系國際私人財管系統領導廠商Avaloq攜手合作導入國際級私人銀行系統，為高資產客戶建置整體專屬平台。

兆豐銀行主掌財管業務的副總陳昭蓉表示，在與Avaloq成為技術合作夥伴之後，由於Avaloq十分瞭解私人銀行業務和台灣市場，將幫助兆豐銀行在短時間內迅速建立和擴大台灣境內私人銀行業務，確保各項監理的合規需求，進一步升級高資產客戶投資組合的風險控管。

兆豐銀於去年4月開辦「財管2.0高資產業務」，從企業投融資服務正式跨足到為高資產客戶提供精緻高水準私人銀行業務，現在已確定以Avaloq為系統開發合作夥伴。兆豐銀指出，開辦財管2.0業務迄今已屆滿一年，在客戶支持肯定下，客戶數與業務量均逐步成長，由於兆豐銀行高資產團隊充分了解「億」級客戶關心的事務不僅是金融投資，更重視企業接班和家庭財富傳承，為更聚焦對高資產客戶服務「質」的提升，特別攜手Avaloq導入國際級私人銀行系統，為高資產客戶建置整體專屬平台。

兆豐銀行表示，Avaloq為國際私人財管系統領導廠商，不僅具備自動化流程能力，亦可整合兆豐銀行內部各平台資料，確保業務數據的完整性，對於兆豐銀行發展私人銀行業務不啻是一大助力，兆豐銀亦看好在導入Avaloq系統後，可望為高資產客戶提供更全面且專業的金融服務。

Avaloq北亞區董事總經理Pascal Wengi指出，Avaloq係為日本電氣株式會社（NEC Corporation）旗下企業，做為全球超過150家銀行和公司財富管理的合作夥伴，在和兆豐銀行合作之後，為協助其強化私人銀行業務，Avaloq將運用在數位銀行和尖端科技領域的優勢，管理並提升專業執行的效能。