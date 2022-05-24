增資趕不上資產蒸發 新壽淨值比爭保4

壽險股東增資趕不上金融資產價值蒸發速度，新光金控發言人李超儒24日在法說會上表示，今年6月底前新光金會將增資3億美元（約新台幣92.3億元），給子公司新光人壽，但因近期市場波動比較大，增資後淨值比維持4％以上，「仍是有相當機會！」

新壽2021年底淨值比有5.36％，今年首季稅後獲利16.9億元，但因債券因殖利率反彈、股市回檔等，金融資產評價利益減少，淨值比降到4.82％，4、5月股債市都有更大幅度的回檔，法人關心新壽在獲得逾90億元增資後，淨值比能否在法定要求的3％以上，新光金回應目前市場仍難預估，但新壽淨值比要保4％，仍是有相當的機會。

也由於資本市場波動，股債可實現資本利得減少，新光金控首季稅後獲利34.77億元，比2021年同期減少63.2％，每股稅後獲利（EPS）為0.24元，合併淨值2,469億元，每股淨值為16.99元；24日新光金收盤價8.89元，僅是其每股淨值的52.3％。

新光金並公布2021年底新光人壽隱含價值（EV），達3,412億元，較前一年成長10％，換算新光金股數，每股EV為24.3元，24日收盤價占每股EV僅36.6％。

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