防疫保單 恐讓產險賠逾一股本

產險防疫保單恐賠超過一個股本。金管會主委黃天牧23日首度透露，依據內部假設，產險防疫保單理賠金額高過411億元，但因疫情及保單數每天都在變動，實際理賠金額仍無法確定，黃天牧坦言：「 防疫保單的確讓產險業付出很高的代價」。整體產險業股本約392億元，一張防疫險恐讓產險賠掉不只一個股本。

不過，黃天牧強調，產險業仍是有韌性，幾家公司的大股東已提出增資想法，金管會除了關心保戶的保單，也要關心產業的發展，目前的確有幾家公司出現增資壓力；但對於立委追問會不會有公司因此倒閉，黃天牧則回應：「有增資就不會」，亦即防疫險理賠的確讓部分公司面臨危急存亡。

據金管會統計，目前防疫險有效契約630萬張，且有100多萬張在核保中，去年到今年初的保單都有安排再保，但之後就沒有什麼再保。代表產險公司對3～4千億元以上的總保額，幾乎大部分自留、自行承擔風險。

立委賴士葆23日在財委會質詢時表示，若以防疫險有效保單760萬張估算，每張平均理賠3.6萬元，以損失率15％估計，理賠金額約411億元。黃天牧則回答，此數字仍在動態變動，且要看不同假設條件，金管會算出的總曝險金額「當然比這個（411億元）多」。目前如中信金控表示已評估台灣人壽增資子公司中信產險；富邦金控及國泰金控都已承諾若產險子公司需要增資，金控將全力支持；財政部承諾會支持兆豐金旗下的兆豐產。

新安東京海上產險總經理林榮泰亦給全體員工一封信，透露已向董事會和集團會議報告防疫保單，中日大股東皆勉勵新安東京海上產險要勇於承擔，若需要，新安東京海上產的中日大股東應會力挺增資。

黃天牧表示，若理賠金額過高，甚至侵蝕產險公司淨值，就必須增資，現在的確有幾家公司有增資壓力。黃天牧也首次表示，防疫保單的確讓產險業付出很高的代價，金管會除了關心保戶的保單是否依約理賠，也要關心產業發展。

金管會：保戶可團體訴訟

防疫保單之亂，保險公司恐面臨評議風險。金管會主委黃天牧23日表示，目前的確有「團體評議」機制，即由投保中心擔任評議發動者，蒐集所有保戶的爭議態樣，對保險公司提出團體評議申請，由金融消費評議中心統一協助眾多保戶，進行評議及協調，但現階段還是先由保險公司先處理，也呼籲各公司不要因為可能產生重大理賠損失，就去做很多「為難」。

快篩陽等同確診擴大適用至全民政策，衛福部最快24日公布。防疫中心指揮官陳時中23日也對防疫險理賠規定的「醫療行為」指出，開藥只是醫療行為的其中一種，不管是問診、診斷、提供相關意見都屬於醫療行為，並非只有開藥才是醫療行為。

23日有立委在財委會質詢時指出，防疫保單平均每張理賠4萬元，若發生爭議，民眾要告保險公司恐曠日費時且不敷成本，質疑保險公司是否看中保戶不會為此小錢去訴訟，建議是否可有團體評議機制，由評議中心集體替保戶協調或爭取權益。

黃天牧回應，保險公司以建立長期信用關係為出發點，不要用保單可能產生很多損失，而去做很多為難，這是不必要的。至於團體評議以前沒有做過，但制度上的確有此機制，目前應先是讓保險公司依法、依契約去處理，必要時，再用團體評議的制度，也是一種方式。

黃天牧也強調，他和保險局局長施瓊華已與保險公司負責人溝通，希望保險公司針對一些狀況進行特別處理。金融消費評議中心亦表示，近期已收到逾千件的防疫保單評議申請案，且有明顯持續增加的趨勢。先前從未使用過的團體評議機制，目前也正在討論進行方式，及如何適用與相關收費問題。