星展銀攻亞洲供應鏈數位融資

中小企業金流市場，星展銀行採取亞洲區域布局，將同時結合近20個平台開展合作夥伴關係。星展銀行新加坡總行17日表示，全球貿易中斷因疫情影響持續，供應鏈數位服務的需求更大，將在香港、大陸、印度和印尼等地，啟動五個新的平台合作夥伴關係，包括電子商務、物流和商品等，擴大2017年以來已架構的12個平台網絡。

星展銀行預計，今年底就能讓15,000家以上位於亞洲的中小企業受惠，包括數位融資和支付能力的整合服務。星展銀行中小企業平台的數位貿易行銷通路，觸及的產業有技術、媒體和電信、服裝、消費品、食品和農業、汽車和物流等，供應商、分銷商網絡交流，還有網路直播主在即席推銷，交易的金流能透過星展的數位融資進行。

星展統計，2021 年該數位平台新增了45位直播主和5,000多家供應商及分銷商。

星展銀行生態系統集團負責人Raof Latiff表示，面對全球供應鏈持續中斷和經濟逆風，所有行業、所有企業都感受到追趕數位最新發展的壓力，為了幫助業界減輕部分負擔，星展運用廣泛的數位解決方案套件提供綜合融資解決方案，幫助企業克服挑戰、並進一步增強其業務彈性。

對於企業跨境貿易的數位化需求，星展銀行納為中小企金業務近年來的重點。先前已就相關議題進行調查，發展亞太地區97％的企業面臨著數位轉型的外部壓力，日益複雜的供應鏈是企業被迫推動變革的因素之一，加上商業環境的變化速度、新技術採用的高成本，使得業界的數位轉型障礙重重。

星展銀行經手的亞洲供應鏈金融交易，及至2021年已有九成是透過數位平台進行。