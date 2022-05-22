公股行庫下半年可望掀發債潮

標普全球評級4月底將台灣主權評等由「AA/A-1+」調升為「AA+/A-1+」後，與政府相關的國營事業、公股行庫的信用評等雨露均霑，像合庫銀的發行體信用評調升至「twAAA/twA-1+」，先前發行的次順位債券債務發行信用評等亦調升，此項趨勢有助於公股行庫目前正在搶發次順位金融債的需求，農業金庫就最新發債新台幣5.5億元，評等外溢效果帶給公股行庫在利率和募資過程好處顯現。

標普台灣子公司中華信評最新授予農業金庫預計發行的無擔保次順位金融債券信用評級為「twAA+」，農業金庫發行的金融債券募得之資金，將主要用於提升其資本適足率。

公股行庫、國營事業、泛國有事業在信評機構的評等方法中，需要時均能獲得台灣政府及時、充裕之特別支持，其中，農業金庫和台灣銀行的可能性「極高」，是最高等級；相較上，合作金庫商業銀行則是因兩項原因：一、國內銀行業中的系統重要性，二、政府相關機構的地位，可望獲得政府特別支持，中華信評因此在台灣主權評等調升後，將合庫銀行的發行體信用評等調升一級，該行於2012年發行的次順位債券的債務發行信用評等亦調升至「twAA+」。

此外，台灣航太產業獨家企業漢翔航空工業，亦因是與政府相關的機構，中華信評亦在此次調升長期發行體信用評等至「twAA」。中華信評評估認為，由於漢翔與台灣政府間具有非常強的關聯性，且台灣政府持有該公司35.18％的股權，為該公司的單一最大股東，因此該公司有非常高的可能性獲得台灣政府的特別支持。



