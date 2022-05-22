霸菱亞洲 聯貸6.35億美元

再有大規模的私募基金聯貸案登場。知情人士透露，在去年11月宣布的私募基金「霸菱亞洲投資」收購隱形眼鏡大廠金可國際（金可-KY）全部股權這宗272億元的併購案，已在日前啟動聯貸案籌組，整個併購規模達6.35億美元，這也將成為繼上月登場的KKR的280億元聯貸案後，國內再有以私募基金為主角的大型聯貸案，這也將成為近來市場上規模最大的美元聯貸案，同時確定由富邦銀出任管理銀行。

此外，永豐餘集團旗下的中華紙漿也已在近期內啟動50億元聯貸案籌組；由合庫出任管理銀行的達麗建設81億元聯貸案，也可望在5月底簽約。金融業者也預期，今年第二季多起數百億元的聯貸大案相繼出籠、且預計會在6月底前完成簽約，第二季聯貸業績將優於今年首季。

金融業者指出，私募基金霸菱亞洲投資和金可的這宗併購案預定上半年完成，這宗併購案是由私募基金收購全部的金可上市股權，在併購中可說是非常典型的「私有化下市」案例，和KKR在三年前收購李長榮化工股權的模式近似，均為私募基金參與台灣上市公司私有化下市的行動。

若以去年11月該案所揭示的併購規模約9.8億美元來看，霸菱亞洲投資這宗聯貸案總規模6.35億美元，等於約六至七成的部位將靠該聯貸案籌組；金融圈人士透露，除了由富邦出任管理銀行，其他參貸的共同主辦行還包括永豐、國泰、中信、玉山、遠東、HSBC、法巴、新光等。

據悉，由於該案利率條件不錯，多數公股銀也已評估參貸，因此合計整個金融圈應有將近20家銀行會參與該聯貸案，可說為第二季聯貸案的盛事。

金融圈人士透露，該案借款年期約5年，大多數以美元借款，由於LIBOR即將退場，因此基準利率以SOFR往上加碼325個基點（1基點是0.01百分點）計息，新台幣借款利率則以TIBOR加碼200個基點計息，除了基本美元借款部位3.6億元及可用等值新台幣借款的1.5億美元部位，該聯貸案還包括約1.25億美元的循環額度，總規模約6.35億美元。