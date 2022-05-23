300億美元市值兩天歸零 穩定幣為何不穩了

加密貨幣市場日前爆發一場「史詩級」崩盤，全球第三大穩定幣「UST」慘遭狙殺，不僅價格與美元脫鉤，原生代幣「LUNA」更直接躺平，2天價格狂崩99%，300億美元市值直接化為泡沫，投資人擠兌潮引發幣圈地震，央行更在臉書示警，UST的崩盤可能是加密市場的「雷曼時刻」。

「以幣穩幣」 UST、LUNA怎麼套利？

相較比特幣、以太幣這些波動劇烈的加密貨幣，另一種錨定法定貨幣（例如美元），並以價值穩定為號召的「穩定幣」，常被用作購買加密貨幣的媒介，或是行情不佳時的「避風港」，加密貨幣間的互相轉換，比加密貨幣與法幣間的轉換更加方便，因此越來越受歡迎。

市場上的「穩定幣」有許多類型，像是市值最高的穩定幣「USDT」就屬於「法幣儲備支持型」，在發行1枚USDT時，發行商就要在銀行中存入1美元的等值資產，發多少存多少，確保穩定幣有足夠的資產作支撐。

而本次事件的主角UST與LUNA幣，則屬於「算法穩定幣」，是Terra生態系推出的「雙貨幣」，透過增發或銷毀原生代幣LUNA，達到UST錨定1美元的目的，每1枚UST可轉換「價值1美元LUNA幣」，並在轉換過程中賺取價差。

為了替UST造勢，Terra團隊還推出「Anchor協議」，就像銀行一樣，鼓勵投資人將UST存起來，年化收益高達20%。數據顯示，在UST崩盤前，180億美元的發行量中，就有140億美元存在Anchor中，占比高達75%，顯見比起利用雙幣轉換套利，投資人更傾向「領高額利息」，也為這場史詩級崩盤埋下伏筆。

穩定幣不穩！UST遭狙殺 LUNA閃崩

Anchor的年化收益立刻吸引許多資金進駐，UST成為全球第三大穩定幣，原生代幣LUNA價格更一度衝上119.5美元高點，市值突破400億美元，就在投資人讚嘆Terra生態系成功的同時，一場針對UST的狙殺也在悄悄醞釀。

作為能被載入史冊的崩盤事件，UST的崩潰來自多方利空夾殺，大環境遇上聯準會升息，衝擊加密貨幣走勢，加上創辦人Do Kwon買入大量比特幣作為儲備資產、Anchor協議入不敷出等問題，因此當Luna基金會（LFG）打算籌組新流動池而抽調資金時，蟄伏已久的巨鱷也終於等到獵殺的時機。

5月8日，LFG前腳才剛移除1.5億美元的UST，後腳就有人在市場拋售8400萬美元的UST，引發市場不安，之後更多有個「巨鯨」帳戶跟進大拋售，導致UST開始與美元脫鉤，儘管一開始仍在可控範圍內（0.95美元），但爆倉壓力及不安氣氛，讓Anchor存戶也開始出逃，市面上爆出大量UST，加劇脫鉤情況。

按照機制，當UST低於1美元時，市場就要銷毀UST並鑄造LUNA幣來穩市，但在銷毀大量UST的同時，也會有大量的LUNA幣流入市面，加上疑似做市商Jump Trading與LFG為挽救UST，開始出脫手大量以太幣與比特幣，幣圈氣氛惡化，投資人加速出逃，雙重壓力之下，LUNA幣價格開始也急速下墜。



LUNA兩天狂崩99%，甚至與UST「市值倒掛」，投資人擔憂手上的UST無法套現，更瘋狂擠兌LUNA幣，Anchor中的存款由140億美元暴減至30億美元，LUNA幣一文不值，讓UST價值越來越低落，本應相輔相成的雙貨幣，卻成為互相拖累而墜入「死亡螺旋」。

儘管Terra團隊不斷吸收UST拋壓，並提出「硬分叉」等解方試圖搶救，卻都無濟於事，市場信心崩盤，甚至讓USDT一度與美元脫鉤、比特幣殺破26000萬美元，創下16個月以來首見低點。

UST遭精準狙殺 是華爾街巨鱷背後操作？

許多機構抽絲剝繭，指出UST與LUNA輕易被擊潰的原因，在於沒有法定貨幣作為儲備，而是依靠兩種貨幣互相平衡，且LUNA幣市值來自投資人的追捧，一旦大幅萎縮時，UST根本沒有足夠的資產「穩匯」，而創辦人買進比特幣做儲備，卻低估市場情緒，更加速UST與LUNA的沉沒。

PinkPanda Holdings執行長Adam Carlton認為，算法穩定幣機制的問題，是將加密貨幣當成另一種加密貨幣擔保，卻沒有跟真實世界的資產掛勾，投資人將美元投入比特幣、UST、Luna，一旦民眾決定贖回，這些代幣也全面崩潰。

因此資深幣圈投資人建議，最好選擇有法定貨幣作儲備的穩定幣，且資產透明度要高，不要以為市占率高就沒問題，像是USDT雖號稱有1:1儲備，但因為不夠透明多次遭質疑，可能無法應對突發狀況；此外，資產儲備最好以現金為主，若商業本票、債券等部位過高，可能會面臨無法等值兌換的情況，投資人仍然可能蒙受損失。

市場傳聞，資產管理公司貝萊德以及美國第三大對沖基金Citadel就是狙殺UST的「巨鱷」，傳出他們利用向交易所Gemini借來的10萬顆比特幣一次搞垮UST、弄崩比特幣，儘管三家公司均否認傳聞，但市場仍對這場可能由大型基金主導且「快狠準」的狙擊感到震驚，投資人除了寄望監管單位出手，更要切記「別把雞蛋都放在同一個籃子裡」，畢竟投資「穩定幣」是為了避風，可別把自己捲入風暴中心。

（林恬如／編輯）

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