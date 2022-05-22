5/22比特幣披薩日 央行小編喊母湯阿！

全球比特幣（bitcoin）愛好者已熟悉在5月22日一起慶祝「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day），央行堅定認為比特幣等加密貨幣為高風險「金融商品」，在22日再度在臉書高調批判，加密資產不適合作為支付工具，不會是未來的貨幣型態，提醒加密資產投資人，要做好失去所有的準備！

央行臉書這次分享不同國家中央銀行對於比特幣的作法，特別是接受比特幣為法幣的薩爾瓦多，說明由於比特幣去年以來的價格大跌，進一步衝擊薩國的財政情況，並拉高主權違約風險。2022年5月初，國際信評機構Moody’s調降薩國信評等級至Caa3，指出薩國有相對高的可能性發生債務重整、不良交易或違約等信用事件；市場亦擔憂薩國明（2023）年無法償還到期的8億美元主權債，目前明年到期的主權債，殖利率已高達逾50％。

位於中美洲的薩爾瓦多自2021年9月7日接受比特幣為法定貨幣，央行臉書引用美國國家經濟研究局（NBER）的最新調查報告指出，薩國政府開發的比特幣錢包Chivo，即使政府大力推動，不是薩國民眾人人有使用，且約39％受訪者表示會繼續使用，也只有約20％的店家接受比特幣付費，近九成（88％）的店家收到後會立即將比特幣換回美元。

薩國政府當年花費約1億美元購買比特幣，卻無法掌握比特幣價格的震盪，至今市價已較薩國原先購買價格大跌約三分之一，此現象顯示，新興經濟體原想藉由比特幣被設想擁有長期成長空間，實際上引火上身了。央行臉書指出，自行薩國接受比特幣為法定貨幣後，就難以取得國際資金援助，不僅IMF援助貸款暫停，其他國際投資人亦有所擔憂，不願為其再融資，如今比特幣大跌，更是讓薩國糟糕的財政情況，雪上加霜。

央行臉書小編說，「比特幣披薩日」的起源故事還能讓大家看到「1萬枚比特幣換取兩張披薩」的首筆比特幣實物交易，可是從薩國案例的慘痛經驗，警告加密資產投資人，要先做好失去所有的準備！比特幣披薩千萬不要亂吃。

5月22日全球比特幣披薩日（Bitcoin Pizza Day），央行臉書呼籲民眾小心。圖／截自央行臉書

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