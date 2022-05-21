全球經濟極度不安 原因都出在它身上

金融市場、國際經濟的不安氣氛，並不因為520的歌功頌德得到緩解。外銀研究部門指出，強勢難止的美元，以及居高不下的美元指數，恐是全球經濟不安的重要因子！全世界現在就看著美元搶當主角、想演到什麼時候，才能好好分析接下來的可能情勢。

在5/20亞股普遍回升、亞洲貨幣收復小幅貶勢後，美國道瓊指數5/20收紅，小意思地微漲8.7點，那斯達克指數則繼續下跌收黑。美股作為全球資本市場龍頭，道瓊和那指兩大指標今年以來跌趺不休，迄今跌幅分別約達14％、28％，已顯示熊市的不妙跡象，同期間伴隨的是國際油價逾2個月穩穩地站在100美元/桶之上，美元指數站上100到5/21也剛好一個月。這些市場即時報價，反映到通膨炸鍋、景氣衰退跡象一再浮現。

美國4月消費者物價指數（CPI）年升率連續第二個月超過8％，儘管市場認為美國通膨可能已經出現見頂跡象，但不代表通膨之後會快速回落，更可能的情境是通膨緩步下滑甚至仍保持在高檔水準，如美國財政部長葉倫描述的停滯性通膨，對明年經濟傷害更大。

渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，面對經濟放緩以及停滯性通膨風險攀升，各種風險性資產波動持續擴大，美元成為金融市場資金最終的避風港，美元指數創下將近20年以來的高點。

「美元的漲勢，不僅是金融市場波動的結果，或許也是市場波動的因素之一！」，劉家豪說，歷史經驗顯示，美元走強一般被認為會促使美國金融條件收緊；此外，也很可能讓美國以外地區，特別是在新興市場，面臨資金外流、匯率貶值引發輸入性通膨風險、以及美元計價債務償債風險；因此，欲分析金融市場修正何時落底，美元指數成為重要觀察指標。

劉家豪指出，儘管現階段美國企業和家庭財務狀況，以及就業市場仍舊穩健，「美元若持續走強可能會威脅企業盈餘表現，特別是跨國企業」，後續市場將重點關注金融條件收緊，是否會導致美國經濟成長放緩，從而拖累美元由升轉跌。

渣打銀行財富管理團隊分析，現階段俄烏戰事延宕引發大宗商品價格飆升，中國疫情防控導致供應斷鏈暫時難解，通膨居高不下迫使各國央行同步走上貨幣緊縮之路，令市場擔憂的是，加速升息的衝擊正迎面而來。美國聯準會今年3月首次升息，5月更進一步升息兩碼並啟動縮減資產負債表計劃，同時還暗示6、7月也將分別再升息兩碼。

劉家豪換個角度說，美國的基準利率在短短不到半年的時間內，從接近零利率拉升至2％，引發投資人對於全球經濟成長能否順利「軟著陸」的疑慮加深。