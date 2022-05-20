股市信心急墜 庶民仍想進場

5月的混亂讓散戶對股市信心急降。國泰金控20日公布5月國民經濟信心調查結果，有42.2％的受訪者認為未來半年台股指數會比現在下跌，比4月再多出11個百分點，創2020年4月之後、即25個月來的新高，台股信心指數亦從4月的2.9，急墜到-12.9，亦是25個月新低，並終結連續六個月的股市正信心。

不過同時間，5月依舊有25.9％的受訪者有意願將現金、定存轉進股票投資，比4月僅少不到5個百分點，代表有許多民眾依舊想逢低進場撿便宜，股票投資依舊維持「正意願」，5月風險偏好指數依舊有2.9，這波已維持長達24個月正投資意願，創國泰金2010年3月啟動此調查以來，最長期間的庶民正投資意願。

5月國泰金亦調查民眾在報稅月來臨前，會不會出脫股票或基金來繳稅，有58.1％的人表示可能性不高或完全不可能，比2021年5月調查時，還多出近3個百分點，代表投資人「惜售」，不會在市場回檔之際，為了繳稅資金，就逢低賣出股票或基金。今年5月表示可能為了報稅賣股票或基金者有15.8％，比去年同期少3.3個百分點。

國泰金調查今年參與股票除權息意願，非常高者有11.1％、相當高者22.3％，與意願不高的22.3％、完全沒意願的11.7％，幾乎不相上下，去年5月調查結果亦類似，非常有意願及相當高意願參與除權息者各10.1％跟23.5％，意願不高及完全沒意願則各24.6％與10％。

國泰金分析，全球主要央行加速貨幣政策緊縮，讓全球股市波動加劇，台股亦跟著震盪，加上5月本土疫情升溫，5月預期未來半年台股會繼續上漲者降到29.4％，是2020年5月以來、即25個月來首次看漲台股者比率低於30％，看空者拉高到42.2％，股市樂觀指數亦急劇降到-12.9，即民眾亦預期未來半年台股除波動加劇外，回檔機率高於上攻。

同一時間，台股拉回時即有人想進場，逢低布局，台股風險偏好依舊維持正意願，只是意願指數從4月的12，急降到2.9，是24個月來的新低，6月是否仍能維持正意願，散戶進場意願是否仍高，猶待觀察。

民眾賣房意願 近半年新低

升息加疫情，打擊民眾賣房意願。國泰金控20日公布5月國民經濟信心調查結果，認為目前是賣房時機者，由4月的39.3％，降到36.8％，認為不是賣房時機者則回升到45.1％，賣房負意願持續加深到-8.3，是近半年新低，國泰金分析，近期央行貨幣政策緊縮加上本土疫情，影響民眾賣房意願。

從2014年10月開始，買房及賣房就一直呈現負意願，即買方與賣房都認為現在不是最佳的房屋交易時機，2021年國內疫情警戒升三級時，買方意願有上揚，今年初則是在升息預期下，賣方意願明顯回升，3月時有39.7％的受訪者認為已是賣房時機，與認為不是者的41％，差距拉近，已快翻成賣房正意願。

但5月因央行升息、可能再祭出新的信用管制措施，加上本土疫情升溫，5月認為不是賣房時機者升高到45.1％，較3月拉高4個百分點，認為是賣房時機者，也降到36.8％，比3月時少3個百分點，因此賣房負意願加深到-8.3，是2021年11月之後、即半年的新低。

買房依舊是負意願-52.6，創2019年6月以來、即36個月新低，有68.9％的受訪者認為此時不是買房時機，認為是買房時機者亦從去年三級警戒時的28％，一路降到今年5月的16.3％，代表買房者認為還可再等待。

5月民眾對經濟景氣信心亦持續下滑，依國泰金調查，在央行加速緊縮貨幣政策，中國大陸防疫封鎖與本土疫情升溫影響，5月預期未來半年景氣的展望指數從4月的-16下降至-25.9，現況指數則從上月的-16.5，急速走低至-43.8，即民眾感受經濟景氣比之前差；民眾對未來半年加薪的預期指數亦從4月的7.1滑落至0.6，大額消費意願指數因本土疫情持續升溫，5月進一步降至-9，終結去年8月以來連續九個月的消費正意願，代表民眾對出遊、購物等意願下降。