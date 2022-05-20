央行Q1準備資產 創11年新低

中央銀行20日公布今年第一季國際收支，經常帳順差306.8億美元、創同期新高；金融帳淨流出322.2億美元、創單季歷史新高，且已連續47季淨流出、續為史上最長紀錄，累計6,605.1億美元。但，因當季新台幣重貶，央行進場調節的效應，準備資產僅季增2.6億美元、創11年新低。

央行官員表示，第一季因國際美元走強，外資賣出台股並匯出資金，使得新台幣匯率大幅貶值，匯市顯現有失序之虞，央行基於職責進場拋匯調節，全力維持新台幣匯率的動態穩定，反應在央行準備資產季增僅2.6億美元，為2012年第一季以來新低。

日前央行總裁楊金龍指4月仍有進場調節，預期對第二季準備資產仍將有一定程度的影響，季增金額可能也不會太多。

第一季經常帳順差較去年同期增加48.5億美元至306.8億美元，除創同期新高，也是單季歷史次高。央行官員指出，主要是商品貿易順差204.7億美元，年增17.0億美元，因受惠全球經濟復甦，且數位轉型及新興科技應用需求延續，其中出口達1,206.4億美元、進口1,001.7億美元，雙創史上次高。

其次，服務收支順差43.4億美元，較上年同季增加15.4億美元，主要是貨運收入56.14億美元、為歷史次高，僅次於去年第四季的64.13億美元。

金融帳第一季淨流出再衝新高，央行官員說明，主要是證券投資增加499.2億美元，創史上新高，因美債殖利率攀升，銀行部門及保險公司投資國外債券增加352.1億美元，及非居民證券投資淨減少147.2億美元，即外資減持台股的結果。另居民對外直接投資淨增加50.4億美元，外資來台直接投資淨增加29.5億美元，使得直接投資淨資產增加20.9億美元。

第一季金融帳連續47季淨流出，累計高達6,605.1億美元，以季底新台幣對美元匯率28.622元計算，約合新台幣18兆9,051億元，試算約為近七年半總稅收。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，即代表資金淨流出。如由民間部門持有即金融帳淨流出，如由貨幣當局持有，即為準備資產增加。