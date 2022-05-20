沒有「輸不起」 韓蔚廷:力挺富邦產險負責

富邦金控20日舉行線上法說會媒體場時，媒體焦點幾乎都在富邦產近期的防疫保單上。對此，富邦金控總經理韓蔚廷表示，隨著疫情發展，政府也調整相關防疫政策，金融業特別是產險也配合政府政策調整，理賠上由醫療診斷書變成數位健康證明，確診住院變居家照護，撤除電子圍籬下一樣有通知書，在疫情政策下都負起保險的責任，近期市場有些評論，但作為保險公司該負的責任，富邦一定會負責到底，絕對沒有輸不起這樣事，而且一定會繼續穩健經營產險公司，讓所有保戶會得到該有的服務，若需要金控增資，絕對會適度增資。

富邦產則說明，去年底止RBC為361％，今年第一季止為382％，目前富邦產險資產1299億、淨值415億，目前帳上180億現金與約當現金，流通性沒有什麼問題，尚未有增資的壓力，要等第二季RBC出來再作評估，是否需要增資。

另外，富邦產險強調，防疫保單去年1月至今年4月底賠付7.1億元，5月前二周賠付3.9億元，所以去年到今年五月中旬總計賠付11億元。至4月底有效契約231萬件，在途100萬件，預估五月底約有150萬件，其中在途件都是續保件，不是招攬新件，是基於服務既有保戶的考量，續保案件並沒有重複投保的爭議，只是都還在跑流程當中。

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