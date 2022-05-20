將來銀行誤發補款簡訊 2,200名客戶受影響

純網銀國家隊將來銀行甫開業一個多月就出包！金管會銀行局官員指出，將來銀行在5月5日向客戶誤發補繳款簡訊，影響客戶數達2,200戶、涉及筆數3,700餘筆，該行已在13日將事件調查報告送交金管會，金管會目前正檢視報告中，並會緊盯後續改善狀況。

將來銀行在五一連假時發生系統出包事件，存戶刷簽帳金融卡付款卻無法連線扣款的，且許多存戶申訴，明明帳戶裡的存款足夠，卻收到要求補足款項，否則將收取「逾期補款手續費」的簡訊。

銀行局指出，這些其實是「錯誤簡訊」。由於將來銀行發的「簽帳金融卡」與信用卡不同，信用卡是沒有存款餘額就可以刷卡，但簽帳金融卡是拿著A銀行的卡片去B特約商店刷卡時，B特店會向A銀行查詢帳戶是否有餘額，必須有餘額交易才會放行，發卡銀行就會圈存存款餘額。

將來銀行的核心系統圈存扣款後，當特店來請款時就要解除圈存，會需要一個序號，由於將來銀行的交易設定序號沒有每天歸零，持續累積到一個數量卡住，造成交易序號不足，無法順利解除當時圈存的款項給付給商家，因此就會自動通知客戶補足存款簡訊。

銀行局指出，此次將來銀行的客戶事後接到異常的通知，可能是2、3天前刷卡的「圈出存款」，實際上是沒有要求的需要，這是一個錯誤的通知。將來銀行已5月4日通報重大偶發事件，在5月13號也將報告提報給金管會，金管會正檢視其說明中。

將來銀行則指出，五一勞動節連假期間支付交易筆數較多，致系統扣款設定序號不足，因而誤發部分客戶要求補款的簡訊，將來銀行隨即就進行因應調整，並已發送更正及致歉簡訊予客戶，本次簡訊誤發事件與帳務系統無關，並不會影響存戶帳務的正確性及客戶權益。