LINE Bank增資案 富邦中信不同調原因曝

LINE Bank 5月20日宣布董事會通過減資新台幣25億元再現金增資新台幣75億元案，增資案辦理完成後公司實收資本額將由原新台幣100億元提高到新台幣150億元。此次增資案應募人包括LINE、北富銀、渣打銀、聯邦銀、台灣大，原各持有5％的中信銀、遠傳此次皆沒有參與增資，這10％分別由北富銀、渣打銀與新股東富邦媒體科技吃下，本增資案尚需提報相關主管機關核准。

LINE Bank首樁增資案，可看到各集團對純網銀的態度。富邦集團大加碼，不只北富銀參與增資新台幣21.95億元，持股比率將從25.1％提高至27.2％，台灣大也參與了此次增資，減資後再增資的資本為7.5億元、持股維持5％，而富邦集團下的富邦媒體科技也加入戰局入股3.75億元，拿下2.5％，等於富邦集團對LINE Bank持股達34.7％。

為何北富銀這次大力加碼？

北富銀認為，由技術驅動的新創企業，對未來整體社會經濟很重要，純網銀之所以首年出現虧損，是因為推動創新業務需要時間建立新的市場規則與用戶習慣，「這是發展純網銀前期必要的投入，也是當初投資時既定的營運方針」。北富銀說，這次的增資都是在LINE Bank發展的原訂計畫內。

中信銀為何沒參與增資？

中信銀則保持觀望態度，此次不參與增資，減資後再增資的資本剩下3.75億元，持股也從5％降到2.5％。中信金表示，中國信託維持既有政策，以原5億元投資Line Bank，仍然看好數位金融發展，現階段資源以投入中信內部為主。

LINE Bank總經理黃以孟表示，本次增資案是LINE Bank的一項重要里程碑。未來將一本初心，以原來的業務基礎向前推進，在純網銀的領域繼續耕耘並為普惠金融的目標持續創新，不負股東的支持。資本更充實後，LINE Bank將持續秉持科技領航、金融創新的一貫作法，以金融科技服務廣大的普羅客群。

LINE Bank指出，有別於傳統銀行及其他純網銀，LINE在台灣擁有高達2,100萬月活躍用戶，高度連結民眾日常生活，是金融服務落實科技創新的最佳應用場景，LINE Bank深度結合LINE生態圈以及用戶生活場景，並積極與異業合作，發展出多項極具特色的服務，從靈活便捷的夢想帳戶與個人信貸、多元化的轉帳到創新支付方案，持續為大眾創造豐富多彩的生活金融體驗，實現發展潛力及創新價值。

LINE Bank表示，LINE Bank於2021年4月正式開行對外營業，截至2022年3月底，用戶累計超過110萬戶，有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務。全國20～39歲人口當中，已有近13％人口為LINE Bank客戶，2022年第一季數位帳戶數更達到全國第四大，是目前業界數位帳戶成長速度最快的銀行。

根據財團法人聯合信用卡處理中心（NCCC）統計，LINE Bank簽帳金融卡（快點卡）每月平均簽帳金額、每月平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。根據金管會的數據顯示，LINE Bank 2022年第1季較前1季之存款餘額成長約45％，貸款餘額成長更達115％。