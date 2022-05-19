李長庚：女性撐起金融業半邊天

金融業有一個「不能公開的公開秘密」，國泰金控總經理李長庚19日偷偷揭露，即金融從業人員中其實女性占大多數，女性在金融業中「強大壯盛」，即便如國泰金員工有七成是女性，從2016年成立的金融科技部門，女性亦超過一半，其中，女性主管比例超過四成。

國泰金19日舉行金融業首屆的女力技術年會「金融科技靚技場」，邀25位跨領域科技女力對談，李長庚在致詞時表示，今年是國泰金控創業60年，國泰金董事長蔡宏圖在年初已定調「科技創新」和「企業永續」，作為國泰金下一階段發展的兩個核心基礎，未來將把科技和ESG貫穿在每一個營運環節。

外界認為女性相對弱勢，在很多工作及機會上需要保障名額，李長庚則表示，女性在金融業不止撐起半邊天，在國泰金5萬多位員工中，有將近七成是女性，且依金管會統計，到2021年底本國銀行女性從業人員，占60.22％，外商銀行女性更占68.1％，

李長庚說，這可以證明，女力在金融業是多麼強大壯盛，而這麼多女性願意到金融業工作的原因，李長庚指出：「適性可能是最主要的原因」。

李長庚說，疫情爆發以來，新冠肺炎改變全世界，讓更多人開始探索生命的意義、更好的生活方式與工作模式，當然也影響企業的營運模式、用人取才，以及組織韌性的建置，這些改變一個很重要的因子，就是「科技」。尤其數位科技大量運用，瞬間金融業都在談數位轉型、新創、FinTech，都在檢視到底自己有沒有足夠的數位人才，要怎麼建立可長可久的數位文化。

國泰金從2016年開始建立數位數據相關組織，目前有幾百位相關的人才加入，裡面女力的占比超過一半，女性主管逾四成。