一銀董座邱月琴掌信託公會

信託公會19日舉行第八屆第一次會員大會並全面改選理、監事，由第一商業銀行董事長邱月琴當選理事長。金管會主委黃天牧引用唐朝詩人劉禹錫「烏衣巷」中「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」勉勵信託業積極發展，讓信託飛入平常百姓家，照顧弱勢家庭，同時強調經營文化的形塑是信託發展的基礎。

信託公會理事長三年一任。邱月琴表示，信託具有財產管理、交易安全、安養照護及家族傳承等多面向功能，面對高齡化浪潮來襲，金管會推動信託2.0，信託公會與信託業者共同攜手，透過內部資源整合、培育專業人才及對外跨業合作，發展出為客戶量身訂作之全方位信託業務。

其中透過結合「金融」與「服務」的安養信託，高齡者提早規畫將財產專款專用，讓晚年獲得更完善生活及財產保障，實現在地安老，信託公會也完成宣導影片，積極向民眾進行信託宣導，去年並開辦高齡金融規劃顧問師認證，參訓人員涵蓋金融機構從業人員及長照人員、社工、律師等跨領域人員，以因應民眾需求協助業者開發提供更多商品。

邱月琴指出，台灣中小企業多為家族型態，雇主50歲以上的比例逾半，企業傳承接班進入高峰期，信託公會將持續研議家族信託有關議題，並將推出「家族信託規劃顧問師」認證制度外，為因應國內都更危老重建及金融科技創新等各項民眾信託需求，未來信託公會也將持續扮演業者與主管機關間溝通橋樑的角色，協助業者解決法制以及實務的困難，充分發揮信託的社會功能。