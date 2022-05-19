安聯母公司遭美重罰 證期局緊盯

安聯投資（Allianz Global Investors）因避險基金弊案遭美國監理機關處罰逾10億美元，並要賠償投資人50億美元，且禁止十年內在美國提供投資服務。金管會證期局官員指出，安聯投信已向證期局通報，但美國安聯投資管理所管理的結構化Alpha基金（Structured Alpha）並未在台銷售，國人並無投資，證期局要求安聯投信要針對母集團及安聯台灣相關資產管理的管理面提出報告。

證期局官員強調，該檔避險基金並無引進國內，也沒有壽險公司投資，且集合式投資管理的基金資產本來就與管理公司的資產是分開，所以母公司遭重罰，不致於殃及到基金投資人，但對於安聯母集團被重罰是否影響到國內基金投資人權益，已要求安聯要提出報告。

至於是否會因此案限制安聯未來引進新境外基金或核准新基金？證期局指出，會去了解安聯母集團管理面是否有問題，但境內台灣子公司是證期局監理，並無違反台灣的規定。

美國司法部17日表示，德商安聯保險公司旗下的安聯投資已就證券詐欺指控認罪，並同意為欺騙私人基金投資者支付逾60億美元的罰款和賠償金。這起和解協議是近年美國司法部與金融機構最大刑事和解金額之一。

安聯並已同意出售安聯投資美國公司的大部分持股，作為與美國證券交易委員會（SEC）和解協議的一部分。

這起案件的主軸是安聯投資的對沖基金結構化Alpha基金（Structured Alpha），成立宗旨是為市場崩盤提供保護，但在2020年3月疫情爆發後的動盪初期，該基金損失70億美元，引發年金計劃投資者提出多起訴訟。

