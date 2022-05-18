LINE Bank減資再增資75億 中信銀不參與

首家面臨增資的純網銀連線銀行（LINE Bank），四大金融股東近日陸續公告增資狀況。此次LINE Bank先減資後增資75億元，其中，北富銀18日通過董事會決議參與LINE Bank的減資暨增資21.95億元，加計參與減資後之股數，持股比率將從25.1％提高至27.18％、聯邦銀按持股5％增資3.75億元，而渣打銀持股比從5％提高到5.4％，增資4.375億元，中信銀則不參與增資，持股比從5％降至2.5％。

LINE Bank原股東持股分別為LINE的持股比49.9％、北富銀25.1％、中信銀、聯邦銀、渣打銀、台哥大及遠傳各5％，據金管會對純網銀的規定：金融業（包括金控、銀行、保險、證券）持股需達40％以上，其中應至少有一家銀行或金控持股25％，而非金融業可以持股最高60％，因此，此次中信銀不認的股數就由北富銀、渣打銀吃下。

LINE Bank將在本周五5月20日召開股東會討論增資議案。據了解，此次原始股東中，除了中信銀不增資外、非金融股東遠傳也不參與增資。

台北富邦銀行18日公告，已通過董事會決議將參與LINE Bank之減資暨增資。此次LINE Bank擬辦理減資以彌補累積虧損，減資金額為新台幣25億元；同時考量未來營運發展所需，LINE Bank將同步以每股面額新台幣10元價格辦理現金增資，總增資金額為新台幣75億元，因此資本額從100億一次拉高至150億元。

北富銀表示，在各項創新服務的帶動下，LINE Bank用戶也隨之高速增長，自2021年4月正式開業起截至2022年3月底，用戶累計達110萬戶，全國20至39歲人口當中，已有近13％人口為LINE Bank客戶，2022年第一季數位帳戶數更達到全國第四大，是目前業界數位帳戶成長速度最快的銀行。

北富銀指出，隨著數位科技帶動創新發展，由技術驅動及服務改良的高成長新創企業對未來整體社會經濟成長愈形重要。創新業務的推動需要時間來經營建立新的市場規則與用戶習慣，這是發展純網銀前期必要的投入，也是當初投資時既定的營運方針，本次是依照原訂計畫隨LINE Bank發展進程進行增資，透過資源持續挹注鞏固純網銀發展基礎，協助提升台灣金融創新價值與能力。

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