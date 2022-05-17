30年期台債利率重返2%

中央銀行17日代財政部標售250億元30年期公債，最高得標利率2％、創下五年新高，且較去年12月標售同年期的1.15％狂飆85個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管表示，主要反應市場對聯準會（Fed）加速升息緊縮、全球央行將陸續跟進的預期心理。

根據央行公布的30年債標售結果，吸引468.5億元資金搶標，投標倍數1.87倍。其中銀行業搶得41.6％最多，其次證券業拿到25.6％，保險業占23.6％，票券業有9.2％，投標相對熱絡。

券商主管表示，長期資金依然充沛，但30年券標售利率仍反映市場對全球央行升息預期的擔憂，投標資金保守至上，利率寫高不寫低，「因為沒人知道Fed到底是升到中性的2.5％就停，或真的要升到3.5％」。比較意外的是，財政部並未進場截標，使得得標利率一舉攻克2％大關。

這期是今年第一檔30年長券，銀行、保險業還是有一定的長債部位配置需求。券商主管指出，如果今年Fed升10碼（1碼是0.25個百分點），央行勢必會再跟進，儘管幅度不會跟Fed一樣大，但利率上揚風險確立，30年長券面對的風險相對更高，因此上揚幅度也更明顯。

觀察30年期公債在疫情爆發後的2020年5月標售得標利率跌破1％並創新低，2020年11月標售時更腰斬至僅0.410％、創歷史上最低紀錄。券商主管說明，市場說反轉就反轉，最新這期得標利率2％，短短一年半飆高4.8倍。

今年以來央行標售的364天期及2年期定存單，及代財政部標售的公債及國庫券，得標利率也都全面衝高，部分甚至已創歷史新高。