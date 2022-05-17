0+7為保險公司解套？指揮官澄清

517新制確診者同住家人打滿三劑0+7上路，外界質疑是為保險公司解套，指揮中心指揮官陳時中指出，「防疫政策沒有把保險公司的立場放在裡面」，保險歸保險、防疫歸防疫，牽扯在一起是不好。0+7新制要改變的可能性不高，會一步一步往前走，會注意動態，但現在也還沒有到調降法定傳染病等級時機。

疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫生陳婉青表示，17日新制上路，民眾在系統中可以勾選「已完成COVID19疫苗追加既且採自主防疫」，如果已經打三劑並且想要0+7者就不會收到居家隔離通知書，如果沒有勾選的話就是3+4方案會收到通知書。

陳婉青指出，確診者在三個月內若被列為接觸者，可以免除密切接觸者的3+4，因3個月內再感染的可能並不高。醫療應變組副組長羅一鈞說，今年確診的個案中有457例是在有去年跟前天有確診紀錄的，大多數是重複感染。

替保險業解套？ 金管會回應了

隨著「與病毒共存」政策，居家隔離的政策一再轉變，也引發防疫保單不少爭議，包含家長陪同居隔、保險業拒絕重複投保、居家隔離理賠混亂，引發外界對金管會替保險業解套之說。金管會保險局產險組長陳清源表示，金管會怎麼可能替保險業解套，外界解讀誤會。

許多家長為了照顧隔離中的孩童，向地方衛生局申請隔離書，並依據防疫保單契約書申請理賠；保險業卻以家長為「自願隔離」為由拒賠。

立委郭國文今日要請金管會保險局、衛福部疾管署以及社家署一同召開記者會，要求相關單位針對防疫保單「陪同隔離」理賠釋疑。

針對近期防疫保單理賠亂象，讓外界質疑金管會替保險業解套？陳清源表示，怎麼可能幫保險業解套，他說防疫保單的契約條款並非金管會所訂定，而居家隔離政策也並不是金管會決定，讓外界這樣解讀恐怕是一場誤會。

（ 中時 吳靜君）