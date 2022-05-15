預開型安養信託 規模衝46億

配合信託2.0推展，升級版的安養信託服務「預開型安養信託」夯起來。信託公會指出，目前有16家銀行推出可預辦、無門檻、低簽約金的預開型安養信託服務，截至2021年底，開辦人數已經達到1萬4,011人、規模突破46億元。

信託公會理事長雷仲達表示，目前多家信託業者推出「預開型安養信託」服務，民眾可採預先辦理，不必當下就開始將資產交付信託，且無受理金額門檻，讓小額資產也能輕鬆辦理信託，打破信託只有高資產客戶才能辦理的迷思。

雷仲達指出，民眾可在身體健康時，先完成簽約（可能會酌收一次性的簽約費，目前業界最低為1千元），只要沒有從信託帳戶撥款，銀行都不會收取管理費，等啟動撥付與照顧機制後才收管理費。委託人也可以以三至五年為週期，根據當下需求來機動調整簽約內容，讓想提早規劃退休生活的民眾可預先辦理，也成為想提早規畫信託的民眾，可以多加運用的方式。

信託公會秘書長呂蕙容表示，目前已有信託業者與長照平台攜手，首創「長照金融管家」，將安養信託金流及長照資訊流完整串接，提升安養信託在信託財產給付款項方面的便利性。

民眾簽訂信託契約時，可事先約定與長照平台做資訊流的串接，未來有長照費用發生時，信託業者即可依長照機構的請款單支付相關費用，達到將信託財產專款專用於安養機構費用及居家照護款項之效，免除以往在支付安養或長照機構不定期費用時，事事皆需委託人或受益人向受託人提交申請書之不便。

呂蕙容指出，民眾也能透過「長照金融管家」即時查詢各期長照費用之明細及服務內容，隨時掌握居家照護服務使用情形及繳款狀態。「長照金融管家」可解決民眾在身體不便時，無法支付安養照護費用的窘境，透過安養信託與長照產業的資訊流及金流之結合，可降低民眾晚年照護風險，長照產業也能確保其提供服務後能準時收到款項，協助長照產業的完整發展。