UST崩盤 央行警告莫亂入加密幣

全球加密資產之一的UST近周市值崩跌逾九成，央行在臉書重批這恐是整體加密市場的「雷曼時刻」（Lehman moment），並引用國際輿論警告國人莫亂入龐氏騙局。台灣加密業者透露，本地投資人未因此案損失，反而市場波動放大，出現套利空間，交易量短期間增加數倍，新台幣入金流量大到銀行端難以消化，幾度喊停。



同樣是加密資產市場經常出現的名字，UST源自Terra生態，並不屬於三大穩定幣：泰達幣擔保的USDT、USDC或幣安擔保的BUSD。



近兩年持續發行穩定幣監看報告的惠譽信評表示，Terra擔保的UST，價格的算法掛鉤機制失敗，引發更廣泛的加密市場波動，更凸顯私人穩定幣的脆弱性，投資者可能會對圍繞穩定幣及其擔保證明的風險，要求更多的審查，惠譽信評也支持官方應更加監管。



幣圈業者認為，Terra是加密貨幣市場的上層公鏈生態，是基於智慧合約的演算法，透過Terra生態系統中的另一個加密資產Luna，保證1 Luna（1美元），得以與1枚UST互換。這樣作法一直飽受爭議，近日因資本圍獵和債務危機出現嚴重脫錨事件，最低跌至0.2美元，「在短短三天時間，同時重演泰銖和雷曼的恐怖災難」。



央行臉書引用歐洲央行ECB執行理事Fabio Panetta對加密資產提出的嚴厲批判，認為加密資產價格大幅波動，市場動態如同龐氏騙局，只要愈來愈多投資人相信加密資產價格會上漲，加密資產的漲勢就得以持續，從而使加密資產泡沫不斷擴大，直到熱情消失，泡沫也隨之破滅。



「即使是穩定幣，也無法保證能在任何時候都可以平價贖回」，央行臉書提及，通常僅是投機性資產，無法受益於存款保險，不能使用央行的常備融通機制，易遭受擠兌風險。



幣圈業者表示，台灣加密資產業並沒有正式引進Luna，對於穩定幣的使用是以USDT、USDC為主，此次UST事件公司方接到許多客戶詣問，但沒有聽到有大型客戶損失，過往已不建議國內投資人碰UST的說法，在此次之後更為明確。



然而，UST事件引來加密資產市場的激烈震盪，套利空間出現，交易量明顯放大，新台幣計價交易平台都發生客戶入金作業回報的時間延遲現象，張貼公告作業流程「塞車」。其中部分因素是銀行端對於法人每日200萬元、每月1,000萬元的入金管制要求十分嚴格，反映台灣市場對加密資產交易高度監管。