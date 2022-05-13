兆豐銀上繳金控股利128.04億

兆豐銀行13日董事會通過多項議案，包含將以現金發放2021年度員工酬勞10.36億元，並由董事會代行股東會職權重要決議2021年度盈餘分配案，將分配股東股息及紅利計128.04億元，每股1.50元，全數以現金發放，由於兆豐銀為兆豐金控100％子公司，也就是將上繳金控的股利金額。

除了決議盈餘分配案外，也承認2021年度營業報告書、個體及合併財務報表，並訂定5月25日為除息基準日，並於5月27日發放現金股利，發放對象為兆豐銀唯一法人股東兆豐金。

兆豐銀也在13日公告會計主管、總稽核異動。其中，會計主管舊任者為兆豐銀總處協理兼會計處處長李靜怡，新任者為兆豐銀會計處副處長羅玉貞，異動原因為職務調整。

兆豐銀總稽核舊任為兆豐銀總稽核兼稽核處處長黃永貞，新任者為兆豐銀總處協理兼會計處處長李靜怡，異動原因同樣為職務調整。

兆豐金日前已召開董事會，通過配發股利共計1.65元。其中，現金股利1.4元，股票股利0.25元。兆豐金的現金殖利率若以13日的收盤價每股36.95元換算，兆豐金的現金股息殖利率約在3.78％，而此次兆豐金以盈餘的87％來配發，配發率亦為金控成立以來新高。

兆豐金近十年來的股利全以現金股利發放，董事會的決議打破了近十年來的慣例，最主要是由於兆豐金旗下兆豐銀位列「大到不能倒」的銀行，基於強化資本適足率的考量，使兆豐金不得不打破近十年來的慣例，改採現金股利搭配股票股利的方式。

據悉，兆豐銀目前的資本適足率為12.91％，儘管高於法定水準，但考量全體銀行的平均值不斷上升，因此維護兆豐銀財務指標在國銀前段班水準，是兆豐金評估部分股利改採股票股利發放的主因，尤其是兆豐銀位列金管會「大到不能倒」的銀行，更需作長遠打算。