虛擬貨幣失控市值蒸發6兆 這貨幣暴跌99％

過去幾天，虛擬貨幣市場出現劇烈震盪，穩定幣TerraUSD（UST）的崩盤讓狀況更加失控，其姊妹代幣Luna幣暴跌超過99%價值逼近零，此外比特幣與以太幣也出現10%與16%的跌幅，一連串的暴殺讓整個虛擬貨幣市場一夕之間蒸發2,000億美元（約新台幣5.9兆）的資金。

Business Standard報導，穩定幣UST的崩盤讓虛擬貨幣市場遭到重擊，主要代幣比特幣下跌10%至2020年12月以來的最低水準，以太幣也出現暴跌16%的狀況，而幣圈的風暴也燒到虛擬貨幣概念股，在香港上市的金融科技公司BC Technology Group下跌6.7%，日本金融集團Monex Group也出現10%左右的跌幅。

穩定幣如同虛擬貨幣世界的銀行帳戶，投資者會認為穩定幣的風險與波動相對較低，且先前穩定幣UST與美元掛勾，但近日的崩跌狀況已讓該貨幣陷入脫勾麻煩，顯示投資人已經喪失對去中心化金融系統的信心，進而使姊妹代幣Luna幣價格暴殺。

近期虛擬貨幣圈的狀況已經引發美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的關注，她呼籲國會授權對穩定幣進行監管，這是一個快速成長的產品，這段時間經歷暴跌並貶值，是一個相當真實的例子。

（ 中時新聞網 郭宜欣）