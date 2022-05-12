免保票承銷有缺失 元大銀被禁新承作3個月

金管會打炒房去年開始盯上票券業、進行專案金檢，12日首度開罰。金管會銀行局副局長童政彰12日指出，去年在免保票業務專案金檢時發現，元大銀行辦理「免保證商業本票承銷業務」的內部作業程序「不到位」，有礙健全經營之虞，依法核處「糾正」，並自處分生效日起，停止該行新承作免保證商業本票之承銷業務3個月。這也是首次有銀行因免保票疏失遭處分的案例。

童政彰表示，檢查局在2021年9～10月針對「聯邦銀行、元大銀行、中華票券與萬通票券」進行免保票專案檢查，發現這兩家銀行近年來承作免保票的金額成長較高，檢查後對兩家票券要求檢討，聯邦銀處以糾正，而元大銀行辦理免保證商業本票承銷業務內部作業程序不夠嚴謹，因此核處糾正，並停止業務3個月。

童政彰表示，依票金法第29條規定，不管是承銷、保證業務都必須進行相關徵信調查程序，元大銀行在辦免保票承銷業務時，雖沒有集中在不動產業，但該銀行可能考量到風險較低、期限短就沒有依照一般票券發行的徵審程序去徵審，對發行公司未詳實辦理徵信調查作業及未徵提營業發行計畫，且未查證償還來源覈實就核給承銷額度，也就是只有透過內部規範做客戶KYC、訪談客戶，沒有查資金用途就核定額度，徵審程序「不到位」，有礙公司健全經營之虞。

國內目前有8家票券商及17家銀行兼營票券業務，金管會為防堵打炒房漏洞，緊盯票券業金流，2021年對2家銀行和2家票券商辦理專案金檢，更邀集票券承銷銀行及票券商總經理及總稽核等高階主管召開「健全票券商承銷免保證商業本票業務說明會」，今年首度對專案金檢結果開罰。

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