楊金龍：緊縮抗通膨 升息是選項之一

針對美國聯準會（Fed）抗通膨5月再升息2碼（1碼是0.25個百分點），央行總裁楊金龍在財委會答詢時表示，台美情況不同，不需要跟進（升2碼），但確立今年緊縮方向不變，升息是緊縮的選項之一，其他選擇性信用管制、回收市場資金也都是緊縮的工具，尤其再次強調台灣不會發生停滯性通膨，因為今年經濟表現續好。

楊金龍指出，央行對於今年CPI（消費者物價指數）年增率的預測，仍維持第二季到頂，下半年回落的看法不變，「4、5月都會居高」，但第三季及第四季也不是大幅下滑，仍位在相對較高的2％以上，且今年一定會高於2％，甚至是2.5％的可能。且萬一俄烏戰爭拖延或擴大，使得能源、原物料價格持續上漲，勢必加重輸入性通膨壓力，也不排達3.0％的可能性。

「但台灣不會出現停滯性通膨」，楊金龍強調，主要是今年台灣經濟成長雖然不如去年，但表現還是不錯，且總薪資扣掉物價上漲還是正數，必須是經濟停滯且通膨居高，才會形成停滯性通膨。加上預測機構預估今年台灣通膨2.5％，與美國通膨高達8.3％相比差距很大，且這次主要是輸入性通膨，即供給面因素造成，美國則是需求面強造成物價上漲，因此Fed擴大升息對抗通膨，「我們不需要跟進（升2碼）」。

央行去年預測通膨第二季高峰回落，今年3月公布的今年CPI年增率預測值是2.37％。楊金龍說明，去年因為尚未發生俄烏戰爭，造成通膨比預期來得高，若3、4月之後都達3.0％以上，央行也會再上調，但只要俄烏戰爭及美國升息告一段落後，物價上漲壓力就會下來，目前預測機構估台灣明年通膨將下降至1.7％。

楊金龍認為，輸入性通膨採升息對抗的效果相對有限，主要是有助於壓抑物價上漲的預期心理，透過降低關稅、貨物稅、營業稅因應輸入性通膨更有效。因此這次的緊縮，並不是跟進或不跟進（Fed）的唯一選項，還有選擇性信用管制，或公開市場操作回收資金，都是緊縮的工具。

對於央行未來再升息的條件，楊金龍重申，主要還是通膨情勢及展望，加上內需消費及產業復甦惰況，及美、英、澳升息後，歐洲央行（ECB）等主要央行跟進升息的步調，造成進一步緊縮及對金融市場影響。

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