雙利空！楊金龍：全年GDP成長恐不保4

俄烏戰事加上美國升息衝擊，中央銀行總裁楊金龍今日首度鬆口，第二季將是台灣通膨高點，預測機構估今年台灣通膨率2.7％，且因戰事與升息拖累全球經濟，央行3月時預估今年經濟成長率為4.05％，6月時可能下修，暗示有可能「不保4」。

央行引述S＆P Global Market Intelligence 預測，本年主要經濟體經濟成長將放緩，明(2023)年除中國大陸外，其他主要經濟體經濟成長率續降。台灣方面，今年初以來受疫情影響產業持續復甦，勞動市場情勢亦屬穩定；惟近月國內疫情升溫，可能影響內需產業復甦力道及民間消費動能。

面對聯準會大幅升息，楊金龍表示，未來央行調整貨幣政策主要考量三個因素，首先是國內通膨情勢及展望，因俄烏戰事膠著，及大陸封城防疫措施，均使全球供應鏈瓶頸問題惡化，原油、穀物及基本金屬等價格攀高，加劇國內輸入性通膨壓力。

楊金龍指出，今年以來全球供應鏈瓶頸持續，俄烏衝突推升國際原物料價格，加重全球通膨壓力，美、歐等主要經濟體通膨攀升，台灣CPI年增率連續數月高於2％。根據S＆P Global Market Intelligence預測，今年台灣通膨率為2.7％，較美、英、澳、歐等仍屬溫和，且明年台灣通膨率將回降至1.7％。

（中時 黃琮淵）