地方性選擇性信用管制 楊金龍：可以考慮

為避免信用資源流供囤房、囤地，以促進金融穩定及健全銀行業務，央行自2020年12月以來，已經4度調整選擇性信用管制措施。央行總裁楊金龍今天表示，未來不排除針對房價漲幅較大的地區，實施「地方性的選擇性信用管制」。此外，今年的通膨是供給面的輸入性通膨所誘發，除了緊縮的貨幣政策外，亦可從貨物稅、關稅等減免來紓緩。

2020年下半年以來，隨房市升溫，購置住宅貸款增幅擴大，建築貸款呈雙位數成長。考量銀行過度集中不動產授信，不動產貸款增幅居高；自然人多筆購屋貸款及公司法人購屋貸款續增，部分案件有貸款條件過於寬鬆現象；購地貸款部分借款人利用銀行資金進行養地、囤房；餘屋貸款亦有授信條件過於寬鬆現象。央行緊急採取連續4度的選擇性信用管制。

立委賴士葆今在立法院質詢時，關切央行是否會針對房價漲幅較大的地區，實施「地方性的選擇性信用管制」。楊金龍表示，可以考慮。

楊金龍表示，年初以來，因變種病毒Omicron疫情再起，供應鏈瓶頸持續；加以2月俄烏戰事爆發及主要國家對俄羅斯進行經濟金融制裁，造成原油、穀物及基本金屬等國際大宗商品供應受阻而價格高漲，加重全球通膨壓力，主要經濟體通膨率持續走升。今年全年的經濟成長率若下修到3.6~3.8%，尚稱合理。

楊金龍表示，俄烏戰爭和疫情對經濟的影響是既深且遠，而且讓人意想不到。

（時報資訊 任珮云）