明年通膨回落 央行估從2.7％降至1.7％

通膨大浪何時退潮？中央銀行指出，各國通膨壓力不同，美、英、歐元區之通膨率預測值均升逾6％，澳洲亦超過3％，中國大陸及日本相對溫和，隨明年全球供應鏈問題緩解，加上今年基期較高，主要經濟體通膨率均有望回落，台灣將回降至1.7％。

央行總裁楊金龍今日將赴立院報告「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國，採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」，書面報告昨日出爐，央行也首度對全球及台灣通膨預期釋出看法。

央行表示，原預期供需失衡問題緩解，全球通膨可望於今年中逐步回穩，但因Omicron疫情再起，供應鏈瓶頸持續，加以2月俄烏戰事爆發，造成原油、穀物及基本金屬等國際大宗商品供應受阻而價格高漲，加重全球通膨壓力，也增添景氣下行風險。

央行指出，主要經濟體今年以來通膨率屢創數十年新高，美國是1981年12月以來最高，英國是1992年3月以來最高，歐元區更是1997年1月有紀錄以來最高，但並非全球皆然，如日本通膨率僅1.2％、中國大陸為2.1％。

央行預期，明年全球供應鏈問題可望逐步紓解，加以今年基期效應，主要經濟體通膨率均將回落，根據預測，台灣通膨率將從今年2.7％降至明年的1.7％，然全球主要央行貨幣政策走向隨各自經濟金融情勢有所不同。

台灣方面，去年國內物價漲幅大，今年以來俄烏衝突加劇全球通膨壓力，國內物價漲幅持續居高，央行表示，基於維持物價穩定法定職責，採取緊縮性貨幣政策立場，3月已宣布升息1碼，有助抑制國內通膨預期心理。

房市方面，央行表示，儘管國內房價上漲有民間投資基本面支撐，但部分地區也出現炒作，目前看來，雖銀行不動產貸款集中度大致穩定，但還是居高，已實施4波的不動產貸款選擇性信用管制措施尚有精進調整空間。

（中國時報 黃琮淵）