央行重申 房市管制還有精進空間

針對房市選擇性信用管制，中央銀行總裁楊金龍在最新出爐的書面報告中指出，先前四度調整以來，銀行不動產貸款集中度大致穩定，但比重仍居高，管制措施「尚有精進調整空間」。

中央銀行2020年以來為促進國內金融穩定，並落實政府「健全房地產市場方案」信用資源有效配置及合理運用，已經四度調整選擇性信用管制措施。外界也因此預期，央行恐怕還有更進一步的選擇性信用管制。

楊金龍12日將赴財委會進行專題報告，書面報告指出，2020年以來全球充沛流動性外溢效應，及國內強勁民間投資，伴隨房價上漲預期心理，及投機炒作，帶動購屋需求上升，導致房價上漲，加上地價與營建成本上揚，進一步推高房價。

尤其當年下半年之後，部分地區出現炒作現象，因此政府在12月3日推出「健全房地產市場方案」，透過短、中、長期的措施，各部會由需求面、供給面、制度面共同因應。

央行考量銀行過度集中不動產授信，自然人以及公司法人購屋貸款續增，貸款條件過於寬鬆等現象，利用銀行資金進行養地、囤房，從2020年12月以來，共四度調整選擇性信用管制措施，強化控管金融機構不動產授信風險，避免信用資源流供囤房、囤地，以促進金融穩定及健全銀行業務。

書面報告說明，信用管制措施實施以來，受限貸款均符合規範，銀行辦理受限貸款平均貸款成數均較規範前下降，且平均利率均較規範前上升，全體銀行不動產貸款集中度大致穩定，銀行不動產授信品質仍屬良好。

且為強化選擇性信用管制措施執行成效，央行採行相關配套措施，即邀請銀行座談、 派員實地金檢（2021年以來共辦理99次專案金檢）、強化督促動工興建加速土地開發利用、建置更廣泛的不動產貸款統計、建請金管會強化控管金融機構不動產保證業務風險。

楊金龍於書面報告強調，健全房市有賴相關部會與地方政府從需求面、供給面、制度面通力合作。央行不動產貸款選擇性信用管制措施，「尚有精進調整空間」，未來將持續關注信用資源流向不動產市場的情形，並檢視管制措施執行成效，適時檢討調整管制措施內容，全力促進金融穩定。