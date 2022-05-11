陰天儲糧 國銀現金股利1,358億近三年新低

陰天儲糧，國銀今年現金股利創三年新低。扣掉輸出入銀行及三家純網銀後的35家國銀，2021年稅後獲利3,023億元，比前一年成長近8.5％，而今年銀行決定發放現金股利金額約1,358億元，卻較去年衰退2.6％，總金額創近三年的新低。

分析原因應是有部分國內系統性重要銀行（D-SIBs）保留現金，強化財務結構，亦有部分銀行可能考量今年市場波動較大，亦先保留實力在帳上。

國銀獲利歷史高點應是新冠肺炎全球爆發前的2019年，稅前獲利近3,600億元，稅後獲利則有3,137億元，2020年時35家國銀亦配發1,451億元現金股利，亦創史上新高，股利占稅後獲利金額的46％。

新冠肺炎爆發後，全球大降息，銀行的淨利息收入亦減少，加上海外授信風險升高，放款屢傳「踩雷」，2020年35家國銀稅後獲利2,787億元，比2019年衰退11％以上，但2021年銀行發放現金股利1,394億元，僅比前一年的現金股利少3.9％，現金股利占稅後獲利的配發率達50％。

2021年股債多頭行情，銀行獲利多有成長，全年稅後獲利3,023億元，成長近8.5％，近期銀行董事會紛紛決定現金股利，合計發出1,358億元，比去年還少36億元，現金股利配發率不到45％。

2022年發放現金股利絕對金額最高的銀行是國泰世華銀，發出160億元，等於每股配1.5元現金，金額比去年多5億多元，配發率67％以上。

其次是兆豐銀行發出128億元現金，亦是每股配1.5元，現金股利占稅後獲利的69％，配發率是大型銀行中最高。

第三高才是中信銀，今年現金股利每股配0.82元，總額121.4億元，但若與去年稅後獲利相比，配發率約41％；合庫以每股配1.05元現金，總金額113億元，排第四，配發率近60％，其餘銀行今年現金股利總額都不到百億元。

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