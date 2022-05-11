緊縮立場明確 楊金龍暗示再升息機率高

中央銀行總裁楊金龍財委會專題報告的書面報告指出，去年國內物價已走高，今年俄烏衝突加劇全球通膨壓力，國內物價漲幅續居高，預測機構估今年台灣通膨率2.7％，雖較美、英、澳、歐等溫和，但輸入性通膨壓力加劇，央行基於維持物價穩定的法定職責，採取緊縮性貨幣政策立場。市場解讀，暗示後續再升息機率高。

楊金龍12日將赴立法院財委會進行「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」專題報告，書面報告中表示，未來央行調整貨幣政策的主要考量三個因素，首先是國內通膨情勢及展望，因俄烏戰事膠著，及大陸封城防疫措施，均使全球供應鏈瓶頸問題惡化，原油、穀物及基本金屬等價格攀高，加劇國內輸入性通膨壓力。

其次是國內疫情升溫，對內需產業及民間消費的影響，今年初以來國內疫情影響產業復甦，勞動市場情勢雖尚屬穩定，但近月疫情升溫可能影響內需產業復甦力道及民間消費動能。其三是主要經濟體貨幣政策動向，對國內經濟金融情勢的影響，即美、英等主要經濟體貨幣政策動向，影響全球經濟金融情勢，國內經濟金融也將受到影響。

書面報告指出，央行去年12月16日理事會即針對國內通膨壓力上升，提出上述的升息三要件，並宣示朝緊縮的方向，今年3月17日因輸入性通膨壓力大、國內產業逐步回溫且勞動市場改善，及美國、英國啟動升息，因此決議調升政策利率0.25個百分點（1碼），有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

目前央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為1.375％、1.75％及3.625％，回到2020年疫情爆發前水準。

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