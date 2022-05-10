台幣大貶助攻 國泰金4月賺近百億

升息效應加上新台幣貶值，助攻國泰金控獲利，國泰金10日公告，4月單月稅後獲利97.4億元，在15家金控中排名單月第二，累計前四月稅後獲利439.5億元，較去年同期衰退38％，主要是去年同期是股債多頭，基期被墊高，而今年前四月獲利依舊是國泰金成立20年以來的次高，每股稅後獲利（EPS）達3.33元。



4月主要是新台幣大貶8.6角，貶幅近3％，國泰金子公司國泰人壽有逾130億元的匯兌利益，單月增提外匯準備金72億元，餘額已來到302億元，這也是國壽有史以來外匯準備金金額最高的一次，有助未來提供更大的避險彈性，抵禦新台幣匯率波動對損益的影響。



今年前四月新台幣兌美元匯率從27.69元貶到29.48元，國壽連續四個月增提外匯準備金，一共增提212億元，等於前四個月匯兌利益逾300億元。



國泰人壽4月亦趁資本市場波動，利率反彈之際，調整投資組合，實現資本利得後，將資金加碼債券，增加未來經常性收益率，4月國壽單月稅後獲利76.8億元，累計前四月稅後賺335.7億元，亦是其歷史次高紀錄。



在升息趨勢下，國泰金另一大子公司國泰世華銀，因活存比原本就高，今年更積極衝刺外幣放款，淨利息收入成長12％，手續費收入亦增12％，4月單月稅後獲利20.5億元，超越中信銀，拿下國銀4月獲利王，累計前四月稅後獲利89.2億元，則暫居第二，與中信銀相距5億多元。



國泰世華銀前四月獲利是其史上次高；國泰產險前四月獲利8.4億元、國泰投信前四月賺5.9億元，都是其史上同期新高。



但國泰產險4月稅後淨利僅0.1億元，單月獲利減少主要是有數件大型商業賠案影響，另逐漸增加防疫險理賠，國泰產亦表示，已提存賠款準備，未來適時再調整。