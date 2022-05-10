國銀拚中小企放款 首季衝破千億

國銀持續拚紓困、力挺中小企業，今年首季中小企業放款就破千億元。金管會銀行局副局長林志吉10日公布，今年第一季本國銀行對中小企業新增放款達1,085.45億元，距今年新增放款目標3,500億元累計達成率達31.01％，至於累計本國銀行對中小企業放款餘額則達8兆7,972億元，較2月底增加394.30億元。

林志吉指出，今年前3月國銀對中小企業新增放款達1,085.45億元，儘管較去年同期的1,534.4億元，略有成長趨緩的現象，但以今年中小企業放款成長目標來看，目標達成率已達31.01％。他分析，對中小企業放款首季就增千億元是有含各種政府紓困、振興貸款方案，所以去年全年是增加9,000億元，今年持續對中小企業紓困所以也包含在統計內。

林志吉表示，今年前三月對中小企業新增放款前五大銀行皆逾百億元，第一名為台新銀行新增放款170億元，其次依序為玉山銀行137.8億元、永豐銀行125.6億元、匯豐（台灣）銀行119.4億元、華南銀行112.9億元。

林志吉表示，截至2022年3月底止，底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.86％，占民營企業放款餘額比率為70.56％，分別較上月底之比率增加0.03及0.27個百分點；另2022年3月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.26％，與上月底相同。

銀行局統計，國銀對中小企業放款從2005年開始第一期目標2,000億元起，幾乎年年都達標，只有在2008年7月至2009年12月因金融海嘯衝擊，該年沒達標，且在金融海嘯隔年目標下修至1,500億元，但從2011年後目標慢慢從2,000億元、2,200億元、2,400億元、拉高至2019年2,700億元、2020年3,000億、2021年3,000億元。

林志吉指出，今年因各部會提供的紓困貸款額度近滿的情況下，再考量近幾年達成率、台灣經濟成長率（主計處預估今年為4.02％）、銀行預估等綜合因素，訂出中小企業放款新增3,500億元的目標。

林志吉表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

延伸閱讀

挹注活期存款 國銀搶薪轉戶

升息助攻 國銀Q1放款大增近兆元

中小企新增放款 今年設3,500億