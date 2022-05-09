富邦金最強4月 大賺145億

富邦金控4月自結稅後淨利145.05億元，創下歷年4月新高，累計前四月稅前淨利748.46億元、稅後淨利609.82億元，每股稅後盈餘（EPS）5.17元。由於去年基期較高，富邦金控前四月累計稅後淨利雖為歷年同期次高，較去年同期則小幅衰退4.6％。



檢視富邦金控各子公司獲利狀況，4月富邦人壽與台北富邦銀行表現均較去年同期成長，但富邦產險與證券富邦證券單月表現則較去年同期大幅衰退。



富邦金指出，富邦證券受到台股行情低迷影響，4月稅後淨利1.58億元，較去年同期大幅減少76％，累計稅後淨利也不如去年表現。主要是今年以來來台股市場震盪走跌，4月加權指數續破今年新低至16,219點，影響金融部位獲利表現，台股日均值3,707億元也較去年同期下降，影響現貨及財管收入較去年同期減少。



至於富邦人壽4月與前四累計獲利均較去年同期成長。4月國際投資市場震盪加劇，台股指數下跌6.22％，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利並汰弱留強；債市投資方面，4月利率持續走高，策略採擴大資金部位，待利率上升時機增加配置，提高未來整體經常性收益。



此外，在升息趨勢下，美元表現強勢，4月美元對台幣升值3％，富邦人壽單月及累月匯兌損益與避險成本大幅優於去年同期。



富邦金指出，截至4月底俄羅斯主權債的美元票息已獲償付，因此富邦人壽4月未新增相關預期信用損失，累計前四月共計提新台幣22.6億元，未來仍將持續追蹤戰事發展與未來付息狀況，但不再新增俄羅斯部位，且利用機會減碼部位的原則不變。



台北富邦銀的部分，受惠升息台美利差擴大，整體獲利表現出色，4月獲利較去年同期成長21％。富邦金表示，北富銀獲利成長主要受惠資產規模提升，台美升息帶動利差擴大，累積利息淨收益年增11％。