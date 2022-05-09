富邦金前4月EPS 5.17元 續居每股獲利王

富邦金控2022年4月自結稅後淨利145.05億元，創下歷年4月的歷史新高，累計今年前4月稅前淨利748.46億元、稅後淨利609.82億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.17元。富邦金控4月稅後淨利創下單4月歷史新高，前4月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄，每股稅後盈餘續居金控每股獲利王寶座！子公司富邦人壽單4月及前4月累計稅後淨利均創下同期歷史新高；台北富邦銀行前4月累計稅後淨利亦創下同期歷史新高！

另外，截至4月30日，富邦金控已取得日盛金控58.75％股權，而富邦金控於前4月認列日盛金投資收益5.3億元。

富邦人壽2022年4月稅後淨利為123.64億元，累計稅後淨利為487.27億元。RBC超過300％，資本水準維持良好。4月份國際投資市場震盪加劇，台股當月指數終以下跌6.22％作收，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利並汰弱留強。債市投資方面，4月份利率持續走高，策略採擴大資金部位，待利率上升時機增加配置，提高未來整體經常性收益。在升息趨勢下，美元表現強勢，4月份美元兌台幣升值3％，單月及累月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。4月底外匯價格變動準備金餘額，亦自前月190億上升至逾250億。

截至4月底俄羅斯主權債的美元票息獲償付，4月份未新增相關預期信用損失，累計前4月共計提新台幣22.6億元，未來仍將持續追蹤戰事發展與未來付息狀況。惟依據ESG投資原則，將不再新增俄羅斯部位，且利用機會減碼部位的原則不變。

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