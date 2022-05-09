京城銀將配現金股利2.1元 殖利率達5.45％

金融業第一家召開股東會的京城銀行在9日上午順利完成股東會召開，會中通過發放每股現金股利2.1元，並順利補選新任獨立董事吳炳松，目前京城銀的獨立董事已達全體董事席次的43％；倘若以上週五的每股收盤價38.50元計，京城銀行的現金殖利率達5.45％，在金融類股裡僅次於元大金、開發金、國泰金，京城銀亦在9日董事會通過，以5月24日為除息交易日，並在6月16日完成現金股利發放，同時也將是第一家發放現金股利的金融業者。

京城銀也指出，2022年京城銀各項預期營業目標分別為台外幣總存款年度均值2,600億元、台外幣總放款年度均值2,183億元。此外，呼應政府推動南台灣半導體S廊帶產業發展，京城銀已增設授信中心，以協助高科技中小企業放款，持續支持中小企業為台灣產業與經濟發展的骨幹。

京城銀2021年度累計稅後盈餘為新台幣56.3億元、稅後每股盈餘（EPS）5.02元，淨值報酬率（ROE）11.80％、稅後資產報酬率1.68％。資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至2021年底逾放比率0.02％、呆帳覆蓋率8,277.51％，優於同業平均水準；資本水準方面，截至2021年底止，全行總資產規模達3,431億元，資本適足率為16.62％，第一類資本比率為15.15％。

京城銀也指出，2022年4月獲惠譽國際信用評等公司評定京城銀國內長期評等為「A+（twn）」，展望為「穩定」，評等的確認與穩定展望也反映京城銀將維持適當的風險概況、高於同業的核心資本水準，以及穩健的流動性狀況。

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