美國狂升息不利壽險？兩大金控四點釋疑

美國聯準會（Fed）大幅升息，恐加大台美利差，不利壽險業？國泰金控與富邦金控提出四大回應，一是台美利差加大同時，新台幣兌美元匯率亦趨弱勢，壽險避險成本反而下降，甚至有匯兌利益；二為壽險公司傳統保單部分，目前8成以上保費來自美元保單，不存在幣別錯置加大問題；三是升息對接軌IFRS17有極大利益；四是升息下美國壽險股漲得比銀行股更多。

美國3月及5月一共已升息3碼（0.75個百分點），台灣中央銀行3月升息1碼後，目前尚未有第二波行動，美債殖利率今年以來已彈升逾1個百分點，也讓壽險金控與壽險股的股價承受極大壓力，許多分析師都將目光集中在壽險公司的債券未實現利益，今年以來已大幅蒸發，可實現獲利的空間下降。

中華信評日前亦提出台美利差擴大，壽險業外幣資產會增加，與新台幣保單負債間的幣別錯置情況將加大，二是壽險海外投資收益雖會增加，但避險成本亦會提高，壽險公司恐會降低避險部位，恐讓獲利及風險波動加大。

對此，國泰金控及富邦金控對此都有不同看法，其中，國泰金子公司國泰人壽方面提出三點反擊，

一是台美利差擴大的同時，新台幣3月以來亦趨貶，且雖然換匯（CS）成本會因台美利差擴大而升高，但同時間無本金遠期外匯（NDF）價格亦大幅下降，壽險公司會拉高NDF避險比重，並不會大幅提高不避險部位，且過去二年台美利差縮小時，壽險業避險成本亦不一定大幅小降，主要就是新台幣匯率可能轉強勢，現在新台幣貶值下，不少壽險公司都出現大量匯兌利益，避險成本亦有下降。

二是目前壽險業傳統業務部分主要都是銷售美元保單，收付都是美元，投資國外並不會讓幣別錯置加大。

三是現在各壽險公司都是以接軌負債會計IFRS17，為營運及投資調整主要指標，升息會讓負債評價減少幅度高於資產評價減損，對壽險將是極大利益

富邦金首席分析師羅瑋亦表示，升息雖對銀行股有利，但對壽險股的效益會更持續，主要是銀行放款升息幅度有限，即便美國今年大幅升息10碼，銀行反應到放款利息上時，還需考量客戶的承受能力，未必能足額反應；反觀壽險公司投資債券收益會顯著增加，至於債券未實現評價大幅減少，但若壽險公司是持有到期，債券的本息都不會損失。

羅瑋表示，所以在升息趨勢下，若看美國前三大壽險公司今年以來到5月4日美股大跌前，是上漲2~9％，前三大銀行則是下跌4~20％左右，即便到5日股市重挫時，前三大壽險股是跌1％到上漲8％都有，但三大銀行則是跌7~22％。

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