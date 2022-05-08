金控現金殖利率 三家破5％

15家金控股利發放政策全部出爐，若以6日收盤價換算，15家金控的現金殖利率前五大分別為元大金5.86％、開發金5.73％、國泰金5.72％、富邦金4.91％、永豐金4.51％。

法人指出，由於美債10年期利率已超過3％，使得台股上市公司不得不拉高股利水準，以增加對投資人，尤其是外資為主的法人機構投資者的誘因；倘若以金融股的殖利率行情來看，現在絕大部分的金控股現金殖利率都超過3％以上，算是在法人可接受的「安全範圍」。

若再加計股票股利，其中元大金另配發0.3元股票股利，股票殖利率1.17％，加計其總殖利率水準為7.03％；國票金現金股利與股票股利分別為0.65元和0.5元，其現金殖利率和股票殖利率分別為4.1％、3.15％，合計為7.25％，為15家金控總殖利率水準超過7％的唯二金控；富邦金加計0.5元股票股利後，總殖利率水準則是5.61％。

若以加計股票股利的總殖利率水準來檢視，包括玉山金、新光金、永豐金、中信金、第一金、合庫金，殖利率也都超過4％。

法人指出，比較殖利率水準時，向來以現金殖利率最具代表性，由於金控業者有資本適足率考量，因此股利都會伴隨股票股利，也使得現在除現金股利外，加上股票殖利率的「總殖利率」水準，檢視金控股票的投資報酬率才會更加完整。

法人指出，投資人若想對金融股「存股」，不能只看股價，而是要看「殖利率」；倘若一家金控股利配發追不上其股價成長速度，此時殖利率就會每況愈下，換言之，此時該金控股價和股利配發一對比下來，很容易會令人覺得「買貴」；另一方面，若殖利率愈來愈高，則代表其股利配發水準已追過其股價成長的速度，甚至可說其股價有被「低估」之虞，也可說這種金控股買起來也相對較「便宜」。