台幣爆量重貶 探23月新低

美國聯準會（Fed）連續升息讓市場烏雲壟罩，6日金融市場腥風血雨，台北匯市新台幣空單滿天飛，急於台股「提款」的外資連番匯出，新台幣兌美元匯率收盤29.66，重貶1.51角，單日貶幅0.51％，創2020年6月17日以來、23個月的新低點，全日總成交金額爆量至20.875億美元。

與主要亞洲貨幣相較，新台幣下午4點收盤時的貶幅0.51％，僅次於澳幣和馬幣的0.55％、離岸人民幣的0.52％。對美元匯價6日以29.57元開盤，之後急速下殺，台股開盤重挫明顯拖累匯市，美元匯價最低至29.724元，重貶2.15角，已創2020年6月16日以來盤中新低紀錄，下一個關卡為29.77。

累計新台幣對美元匯價本周以來，已走貶4角，除了美元指數達103之後仍居高不下，聯準會近日二度升息更帶動強勢美元，再展新高。6日的亞洲匯市中，新台幣、澳幣、馬幣加上離岸人民幣，同為大幅走貶的族群；新加坡幣、泰銖反而相對穩定，幅貶在0.1個百分點之內。外匯交易員認為，升息的後續影響火花四射，市場激烈震盪，市場需要消化、並重新布局。

和新台幣重貶同一方向的離岸人民幣，6日對美元價格貶到6.707上下，瑞銀特約首席經濟學家汪濤指出，支撐人民幣匯率的基本面因素近期走弱，預計人民幣進一步貶值，外匯交易及出口商對匯率貶值的避險需求增加，也可能加劇人民幣貶值的走勢。瑞銀因此調整對人民幣估值，預計2022年底人民幣兌美元約貶至6.9水平。

新台幣持續走貶，外資大舉匯出是因素之一，另一因素則是來自美元持續強勢。外匯商FXTM富拓首席中文分析師楊傲正指出，在供應鏈和原油、食品價格持續上漲的情況下，美國內通膨仍進一步突破新高的可能，市場憧憬聯準會有進一步加快升息的可能，美元的漲勢在中長期似乎仍將存在。

美元走強的趨勢，對於非美貨幣都將帶來極大的競價效果，新台幣今年截至6日止，對美元匯價已走貶6.64％，在亞幣中僅次於日圓的11.81％，韓元匯率同期貶幅6.59％。外匯交易員認為，判斷台幣止貶之時，外資匯出腳步及決策，現在來看更關鍵。

匯價直落 恐影響輸入性通膨

主計總處6日公布4月物價統計，4月躉售物價指數（WPI）年增15.07％，創6個月以來新高，其中進口物價指數受到新台幣對美元匯價，較去年同月貶值3.09％影響，以新台幣計價年增大漲18.66％，為1980年11月以來新高。主計總處表示，廠商進口後再賣出，都是以新台幣計價，新台幣貶值確實會影響到輸入性通膨。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，因石油及煤製品、基本金屬、金屬製品、電子零組件，以及化學材料及其製品與藥品等價格上漲，4月生產者物價指數（PPI）年增來到12.99％。

4月躉售物價指數（WPI）年增率直追去年10月水準。曹志弘指出，國產內銷物價指數年增12.26％，主因基本金屬、石油及煤製品，以及化學材料及其製品與藥品等價格上漲所致。

進口物價指數中，以美元計價年增14.99％，因礦產品漲幅較大，再加上基本金屬及其製品，與化學或有關工業產品等價格推升所致，但若考慮到匯率變動因素，以新台幣計價年增大漲18.66％；出口物價指數則是因為礦產品漲幅較大，加上基本金屬及其製品、化學或有關工業產品，與機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備價格上漲，以美元計價年增10.42％、以新台幣計價則年增13.94％。

新台幣持續探低，兌美元匯率一度創下近2年新低。曹志弘表示，4月進口物價指數中，以美元計價的漲幅縮小，但因為新台幣貶值，反而讓以新台幣計價的漲幅擴增，「國內廠商的進貨成本最後賣給民眾，廠商都是以新台幣計價，所以新台幣貶值當然會影響到輸入型通膨，使國內進貨廠商成本是增加的。」

面對美國聯準會（Fed）接連升息的做法，是否更要擔心輸入性通膨？曹志弘解釋，為了抑制通膨、各國均採取一些措施，而國內原物料多仰賴進口國際農工原物料為多數，確實新台幣貶值，廠商成本就會就會比較高、進口成本增加是比較大的。