台幣狂貶致1情形 主計總處憂加劇輸入型通膨

美國聯準會啟動升息循環後，熱錢持續出逃，新台幣匯率也跌跌不休。主計總處今天坦言，新台幣貶值會影響輸入型通膨，因為廠商進貨成本增加了。

國內物價驚驚漲，主計總處今天公布4月消費者物價上漲率（CPI）已經連續2個月超過3%，且漲幅持續擴大至3.38%，續創逾9年半最大漲幅，反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）年增率也達15.07%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，近期中國疫情升溫，部分地區實施封城措施，需求下降使得金屬等國際原物料價格漲幅收斂，也因此，以美元計價的進口物價漲幅從3月的17.44%收斂至4月的14.99%，但因4月新台幣對美元貶值，因此以新台幣計價的進口物價指數漲幅反而擴大、年增率達18.66%。

媒體進一步詢問，新台幣持續貶值，是否會加劇輸入性通膨；曹志弘表示，台灣高度仰賴進口原物料，而新台幣貶值會使國內廠商進貨成本增加，「當然會影響輸入型通膨」。

曹志弘也指出，觀察國內生產成本變動，4月生產者物價指數（PPI）年增12.99%，漲幅較3月擴大。

另外，也有媒體關注國內是否會發生停滯性通膨，曹志弘則說，停滯性通膨指的是物價上漲但經濟成長停滯；根據主計總處4月底公布的第1季經濟成長率概估統計為3.06％，優於預期，顯見經濟持續成長，國內並沒有停滯性通膨的狀況。

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