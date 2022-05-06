公股銀推美元優利定存 年息衝2.08％

美元強勢、加上美國升息2碼 （0.5個百分點），使得美元定存成為投資市場的寵兒，公股銀紛紛推出限時的美元優利定存專案，最高年息可達2.08％，吸睛又吸金。

第一銀行表示，搭配母親節檔期，推出5月4日到5月8日的5天限時美元優利定存，不限個人或者企業，透過一銀的數位通路承作一年期的美元定存，個人戶3000美元以上、企業戶20萬元以上，就可以享受2％優惠利率；若是以iLEO數位帳戶承作者，則優惠利率更可以達到2.08％。

隨著美國升息，美元定存將更為搶手，一銀表示，會再視情況研擬再推下一波專案。

華南銀行則推出6個月期年息1.15％、1年期年息1.35％的優惠美元定存專案。華銀表示，只要是個人或中小企業以新台幣結構美元存款，單筆最低承作金額5000美元起，就可以享受6個月期年息1.15％、1年期年息1.35％的優惠美元定存利率，活動預計到6月30日或額滿即提前截止。

另外，華銀為鼓勵企業戶使用零接觸金融服務，推出企業網銀美元優惠匯率方案，只要企業戶經由網路銀行以新台幣結構美元存款，不限金額即可享美元即期賣出牌告價減碼3.5分的優惠，同樣也是到6月底止。

其他公股銀行如彰銀也有美元定存利率優惠活動，活動日期到6月30日，對象為分行與OBU客戶以新資金、單筆達1000美元以上，可享3個月0.888％、6個月期1.228％、1年期1.418％利率。

合庫則表示，美元優利專案正在規劃當中。

華銀表示，美國升息以及通膨壓力加重下，為美元走強提供支撐力道，當前經濟環境變化仍大，建議可將部分閒置資金布局在強勢貨幣，享穩定收益並保留運用彈性。

（中國時報 吳靜君）