金控獲利王 富邦金配股利4元

富邦金控5日宣布，董事會決議通過，擬配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發4元，其中現金股利創下富邦金歷史新高紀錄，總股利配發率32％，根據5日收盤價計算，現金殖利率約4.7％。

台新金5日也公告，董事會決議普通股股利配發現金0.605元、盈餘轉增資配股0.495元，合計為1.1元，計轉增資56.48億元，每千股無償配發49.50股，用以強化財務結構。台新金董事會並通過2016年發行的戊種特別股股利率年息4.75％按發行價格計算，每股配發2.375元。及2018年發行的戊種特別股股利率年息3.8％按發行價格計算，每股分配現金股利1.9元。

金融股向來為國人存股族最愛，今年殖利率普遍也交出不錯的成績。若以5日各家金控收盤價來看，整體金控以元大金控5.79％的現金殖利率最高，總計總計有四家金控現金殖利率超過5％，包括元大、國泰、開發、日盛四家。

富邦金去年同樣是配發4元，其中現金股利3元、股票股利1元；今年現金股利提高至3,5元，與國泰金相同，且創富邦金歷來新高，但股票股利縮水至0.5元。原本市場估計以富邦金去年獲利創新高，現金股利可望上看3.7元，整體股利可能挑戰4.7元，法人指出，富邦金股利配發與市場預期有落差。

富邦金控表示，現金股利發放主要綜合考量獲利情況及子公司上繳現金股利情形。富邦金表示，當前全球總經環境受到物價上漲、供應鏈斷鏈、停滯性通膨等因素影響，同時俄烏戰爭、疫情變化也持續影響經濟成長，因此富邦金控現金股利配發率略降，以維持長期穩定平衡之股利發放，並以長期厚實自身財務結構為目標。

富邦金配發現金股利來源為富邦金控各主要子公司，包含富邦人壽上繳155.78億元、台北富邦銀行上繳72.12億元、富邦產險上繳47.99億元、富邦證券上繳61.43億元。

除了現金股利，富邦金控此次同時配發股票股利每股0.5元。富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成小幅的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利的組合，可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，不必繳納所得稅。

富邦壽 51.66億投資韓國現代信用卡

富邦金控5日公告旗下子公司富邦人壽將投資韓國現代信用卡公司（Hyundai Card Co., Ltd），總投資金額換算新台幣約51.66億元。現代信用卡是現代汽車集團旗下的信用卡公司，去年8月富邦金控旗下子公司富邦人壽與台北富邦銀行買下原股東駿麟投資持股，本次透過富邦人壽投資金額51.66億元，符合當初收購持股計畫。富邦金控去年8月公告將以每股13,532韓元、交易總額不超過新台幣60億元為限，投資韓國現代信用卡（Hyundai Card），5日正式公告將由富邦人壽以每股13,757韓元，交易總金額2,207.54億韓元（約新台幣51.66億元）參與這項投資。

富邦金控董事會5日也通過因應日盛金控依公司章程擬分配110年度盈餘，擬進行合併日盛金控對價調整，合併對價將依權息調整至日盛金控每股普通股現金新台幣11.71元，以期維持公平一致對待日盛金控所有股東的原則。

富邦金控已於去年3月30日完成公開收購日盛金控，並於去年9月16日董事會決議及11月5日股東會通過吸收合併日盛金控案，擬以日盛金控每股普通股現金新台幣13元（含權息），調整權息後之合併對價為每股普通股現金新台幣12.41元（109年除權息後）。