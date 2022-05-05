跟進Fed 央行6月再升息機率高

台灣通膨遠低於美國，市場料可能調升半碼、最多1碼

面對通膨持續衝高，全球主要央行「頭殼抱著燒」，美國聯準會（Fed）累計已升息3碼（1碼是0.25個百分點），最多不排除全年升10碼，市場預料，央行6月第二季理事會再度調高政策利率的機率高，但幅度較可能是半碼，最多1碼。

Fed這次決議升息2碼並展開縮表計畫，符合市場預期，同時釋出不會積極一次升息3碼的緩和訊息，後續仍維持一次升2碼，凸顯通膨壓力將持續下去，今年最多不排除總共升10碼。

金融人士認為，主要是2月24日俄烏戰爭開打至今，還看不到盡頭，俄烏二國是能源及大宗物資的出口大國，進一步加重全球通膨壓力，只要戰事未終結的一天，能源及大宗物資價格回穩不易，其中農作物產能更非一朝一夕可復原，也代表高通膨將延長。

央行總裁楊金龍3月在央行理事會後強調，所有理事對通膨問題討論相當熱烈，升息幅度各有看法，最後做出升息1碼的「勇敢」決議，及央行公布的3月議事錄摘要內容，也顯示理事對通膨高度關注。

畢竟CPI（消費者物價指數）年增率連月位在2％之上，尤其油價、民生物價讓民眾非常有感，且資金紛紛尋求抗通膨資產，房地產為主力標的，進一步助長房價節節上揚，對政府健全房市打炒房造成負面效應。

因應高通膨來襲，楊金龍早在去年12月就已預告2022年貨幣政策將朝向「緊縮」的方向，主因則是憂心輸入型通膨壓力擴大。但楊金龍也強調，台灣通膨遠低於美國，「沒有必要完全跟隨美國的腳步」。金融人士解讀，這代表央行不會比照Fed全年升10碼，或許6月、9月、12月三次理事會都會各升半碼。

金融人士強調，如果央行未來三季的會議各升半碼，年底重貼現率將來到1.75％，即與2015年9月相同，也是2016年3月以來的高點。但或許能如楊金龍預估，第三季通膨開始回落至低於2％，加上若俄烏戰爭終結，及全球多啟動「與病毒共存」而全面解封，那麼Fed應該也不需升到10碼，央行可能6月再升息後便畫上休止符。