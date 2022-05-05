台新金決議配發1.1元股利

台新金控董事會決議普通股股利配發現金0.605元、盈餘轉增資配股0.495元，合計為1.1元，計轉增資56.48億元，每千股無償配發49.50股，用以強化財務結構。

台新金董事會並通過2016年發行的戊種特別股股利率年息4.75％按發行價格計算，每股配發2.375元。及2018年發行的戊種特別股股利率年息3.8％按發行價格計算，每股分配現金股利1.9元。

同時決議通過辦理現金增資發行己種記名式交換特別股，發行總面額30億元，發行總股數3億股，每股面額10元，發行價格每股範圍為15.90～23.60元，授權董事長於發行前參酌市場狀況及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定於發行價格範圍內訂定每股發行價格。

己種記名式交換特別股按實際發行股數總額的10％員工認購股數或配發，及10％公開銷售，原股東認購或無償配發占80％。

台新金補充說明，己種特別股股利率（年率）以定價基準日的10年期IRS利率加固定加碼利率，按每股發行價格計算，實際股利率授權董事長於3.0～4.5％範圍內核定。

並將於發行日起滿10年的次一營業日及其後每10年重設，利率重設定價基準日為利率重設日的前二個台北金融業營業日，利率指標10年期IRS為利率重設定價基準日台北金融業營業日上午11時依英商路透社（Reuter）「PYTWD01」與「COSMOS3」10年期利率交換報價上午11時定價的算數平均數。若利率重設定價基準日無法取得前述報價，由該公司依誠信原則與合理的市場行情決定。