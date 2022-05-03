國泰金 拿下年度榮譽榜

國泰金控致力氣候以及社會多元培力面向表現獲肯定，連續三年抱回「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」綜合績效首獎，也因此今年獲頒「年度榮譽榜」殊榮，展現企業永續堅強實力。

國泰金控及國泰投信3日聯袂獲「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」肯定，其中國泰金控以綠色投融資展現影響力，獲得「環境友善組－楷模獎」；國泰投信以創新概念「國泰人才複利論」獲得「人才發展組－首獎」；國泰金控以及旗下子公司歷年來累計共獲17項遠見CSR獎座，成為金融業最佳永續標竿，主辦單位特別表示：「國泰金控積極發揮核心職能，持續綠化、擴大金融影響力，堪稱氣候金融領導者。」

國泰金控總經理李長庚代表領獎時表示，國泰今年創立滿60年，秉持與社會共好的經營理念，和企業攜手並進，因此旗下子公司，也憑藉各自核心金融力，為產業、為環境創價。

例如國泰世華銀行於2021年確立零煤融資政策與時程，目標設定2027年煤炭相關產業鏈融資額度將歸零，成為台灣最早完成煤炭相關產業鏈融資撤資的金融業者；另外，國泰人壽也已將煤炭相關產業鏈納入投資敏感性產業控管，並參與AIGCC亞洲電廠議合倡議，成功影響議合對象之一發電業者承諾2040年底前淘汰燃煤發電資產；國泰金控更於今年成為台灣金融業首家RE100會員，承諾2050年全球據點100％使用再生能源。

李長康指出，永續是國泰的目標，零碳轉型是必要的策略，獲獎是肯定也是進步的動力，國泰會勇敢前行，積極發揮金融多元影響力。

2019年國泰首獲遠見「ESG綜合績效類－首獎」；2020年國泰「超前部署」多項永續作為，建立「企業永續辦公室」，完善永續治理機制，再獲肯定；2021國泰蟬聯三年首獎，2022年獲最高榮譽「年度榮譽榜」。